Lippi lascia la Cina | “Guadagno tanto | mi assumo colpe”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) Era tornato a sedersi sulla panchina dellaa maggio, a quattro mesi dall'uscita maturata subito dopo l'eliminazione dei Dragoni rossi dalla Coppa d'Asia. Stavolta pero' la brutta sconfitta rimediata contro la Siria, ieri sul neutro di Dubai e che pregiudica il cammino mondiale della nazionale di Pechino, ha portato Marcelloalle clamorose dimissioni. "La Siria ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria - le parole del ct campione del mondo con l'Italia nel 2006 - Se i giocatori in campo non mostrano voglia di lottare e coraggio, la responsabilita' e' dell'allenatore e per questo motivo mi dimetto. Io ho uno stipendio altro, altissimo e per questo devo assumermi le mie responsabilita'". Le cose si erano subito messe male per la, andata sotto al 19' ma poi ci aveva pensato Wu Lei al 30' a riportare il match in parita'.Un risultato tutto sommato positivo per i ...

