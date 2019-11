Liga | Atletico Madrid-Villareal non si giocherà negli USA

Risultati Liga - 13^ giornata : vittoria per l’Atletico Madrid - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga. Si gioca il tredicesimo turno del campionato spagnolo. giornata che si è aperta con la Real Sociedad, solo 1-1 contro il Leganes. Sabato in campo Real Madrid e Barcellona. I Blancos dominano in trasferta contro l’Eibar, i catalani rispondono contro il Celta Vigo. Tripletta di Messi con due reti su punizione. Domenica il resto del turno. L’Atletico Madrid supera in rimonta ...

Risultati Liga - 12^ giornata : cade il Barcellona - Siviglia-Atletico 1-1 - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima giornata. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2. Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante, pari in Siviglia-Atletico Madrid. In serata Real Madrid-Betis. Domenica occhi puntati su Villareal-Bilbao e sullo scontro d’altissima classifica tra Granada e Real Sociedad. ...

Villareal-Atletico - Liga al lavoro per portare il match negli USA : Liga spagnola partita USA – La Liga è tornata a lavorare sull’impegno di portare una partita della massima competizione spagnola negli Stati Uniti d’America, e ha scelto Villarreal-Atlético Madrid per realizzare i suoi piani. L’idea dell’organizzazione è che queste due squadre giochino la prima partita ufficiale della Liga a Miami. L’incontro sarebbe programmato per l’8 […] L'articolo Villareal-Atletico, Liga al lavoro ...

Liga - l’Atletico Madrid in trasferta a Maiorca : live su DAZN : L’Atletico Madrid aveva iniziato il campionato in modo più che brillante, ma qualche passo falso nelle ultime gare ha inevitabilmente contribuito a peggiorare la classifica della formazione di Simeone. Fare risultato è quindi fondamentale per capire se i “Colchoneros” riusciranno a lottare per il titolo. I Madridisti sono però attesi da un impegno in trasferta […] L'articolo Liga, l’Atletico Madrid in trasferta a ...

Risultati Liga - 5^ giornata – L’Atletico non sfonda - solo 0-0 contro il Celta Vigo : la classifica aggiornata : Risultati Liga – Quinta giornata della Liga spagnola. Turno che si è aperto venerdì con Osasuna-Betis Siviglia. L’anticipo finisce a reti bianche. solo 0-0 per l’Atletico Madrid contro il Celta Vigo, il Barcellona va in casa del Granada. Colchoneros contro il Celta Vigo, blaugrana che vanno a Granada. Domenica il Valencia ospita il Leganes, sfida di lusso in serata tra Siviglia e Real Madrid. Il programma ...

Liga - l’Atletico Madrid ospita il Celta Vigo : dove vedere la gara : Archiviato il pareggio in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid torna a concentrarsi sul campionato dove la sconfitta inattesa di una settimana fa contro la Real Sociedad ha fatto perdere il primato della classifica (prima di quella gara i Madridisti erano gli unici a essere a punteggio pieno. Il Celta Vigo appare invece maggiormente […] L'articolo Liga, l’Atletico Madrid ospita il Celta Vigo: dove vedere la ...