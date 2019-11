Legge anti bullismo | minori allontanati da casa nei casi più gravi

Emma a FqMagazine : “Cari ragazzi - Leggete tanti libri - i giornali e restate sempre informati per essere liberi e combattere l’ignoranza” : Emma riparte da se stessa e dalla sua “Fortuna”. Il nuovo album – composto da 14 brani prodotti da Dardust insieme a Luca Mattioni, Elisa e Frenetik & Orang3 – ha già debuttato al primo posto della classifica dei dischi più venduti e “Io sono bella”, scritta da Vasco Rossi, è programmatissima dalle radio italiane. Per il suo ritorno sulla scena, dopo aver affrontato e sconfitto ancora una volta il male che l’ha “disturbata” ...

Migranti - nuova sanatoria (e oltre) : la proposta di Legge che vale 4 miliardi di euro : Un miliardo di entrate fiscali e ben 3 miliardi per i contributi previdenziali: per benefici strutturali basterebbe...

Dispositivi antiabbandono non a norma?/ Altroconsumo "Non rispettano la Legge" : Dispositivi antiabbandono non a norma? Altroconsumo: "Non rispettano la legge". L'associazione mette in dubbio l'omologazione

Seggiolino auto anti abbandono : come funziona - prezzo e Legge : L’obbligo di Seggiolino auto anti abbandono per i bambini sotto i 4 anni entra in vigore oggi: dal 7 novembre, e non più dal 6 marzo 2020 come sarebbe stato logico. Il colpo di scena è contenuto nella circolare del ministero dell’Interno 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, diramata il 6 novembre. Una novità che spiazza i produttori e, soprattutto, rischia di causare conseguenze pesanti in caso d’incidente. Seggiolino ...

Migranti e Ong : si scrive Lamorgese - si Legge Salvini e Minniti : Il primo incontro tra il ministro dell’interno e le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale doveva essere l'inizio di un nuovo percorso sul versante della gestione delle politiche migratorie. In realtà, non è cambiato nulla: dal codice Minniti al decreto sicurezza bis, sino al memorandum con la Libia, non c'è politica che non sia rimasta immutata. Uno schiaffo alla discontinuità, e a chi ci sperava.Continua a leggere

Trapianti : 20 anni dalla Legge nazionale - donazione raddoppiate dal 1999 : Il mondo dei Trapianti si ritrova a Roma per fare il punto sulle sfide del futuro e per celebrare i vent’anni di vita della Rete trapiantologica italiana, istituita nel 1999. Da allora “l’attività di donazione è praticamente raddoppiata (+94%); mentre i Trapianti sono cresciuti del 58%. Nel 1998 le liste d’attesa includevano 13 mila pazienti, mentre ora sono meno di 9 mila, e complessivamente sono diminuiti i tempi medi ...

L’Uomo Ragno che Legge un libro per bambini sul calcio ha una logica tutta sua - quasi come la mia classifica degli album più interessanti del 2019 : L'Uomo Ragno se ne sta seduto su una sedia della cucina, le gambe appoggiate su una Stokke. Sta leggendo un libro, addosso il pigiama e la sua inseparabile maschera da Ragno, che ne cela l'identità. Una scena curiosa, specie se avviene, appunto, nella cucina di casa tua. Fatto che in qualche modo circoscrive i dubbi su chi possa essere in realtà l'Uomo Ragno, perché a far due conti, tra altezza e libro che sta leggendo, direi che si tratta ...

Di Maio : “Stop alle idee personali. C’è la volontà di portare avanti la Legge su acqua pubblica? Potrebbe essere la prima del 2020” : Basta “parlare di coalizioni”, si “mettano da parte le idee personali” e si affrontino le cose concrete. Come “la legge per l’acqua pubblica”. Il capo politico M5s Luigi Di Maio, da giorni interpellato per parlare dell’alleanza Pd-M5s a livello regionale e non solo, ha rilanciato cercando di spostare l’attenzione sui temi. E come prima cosa ha citato uno dei provvedimenti ritenuti prioritari ...

Stretta di Atene sui migranti - una nuova Legge accelera le espulsioni : Per il governo greco di centrodestra, si tratta di una legge che, pur garantendo “la protezione dei rifugiati”, avrà il merito di chiarire che “le porte della Grecia non sono aperte a tutti”. Per l’opposizione di sinistra e le associazioni, siamo di fronte a un provvedimento che “limiterà gravemente l’accesso alle garanzie per i richiedenti asilo”. Di sicuro quella appena approvata ...