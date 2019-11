Le Mans ’66 – La grande sfida | racconto adrenalico e intimista Un gioiellino da non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Uncosì, come Le’66 – La, poteva averlo girato un Clint Eastwood dei tempi d’oro. Un film dal passo calibrato, dall’impostazione solida, drammaturgicamente tesissimo ma senza strafare. La corsa automobilistica ad oltre 320 all’ora, motore a 7mila giri, l’abitacolo dell’automobile che si stringe fino ad una fessura, un morbido drifting ripreso con una carrellata in avanti. Accidenti che tecnica controllata al millimetro. Un film tendenzialmente action su unaautomobilistica ai più poco conosciuta, ma che negli States ha dello strabiliante. Perché nello storico circuito francese, dove si svolge ancora oggi una corsa lunga 24 ore senza pause, nel 1966 per la prima ed ultima volta nella storia una casa automobilistica statunitense, la Ford, vinse la gara e piazzò addirittura tre auto sul podio. L’avversaria, manco a dirlo, era la Ferrari. A far ...

