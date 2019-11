Lamorgese | entro 2020 a Roma 550 nuovi agenti Forze Ordine

Migranti - Lamorgese : “Entro inizio del 2020 modifiche ai dl Sicurezza saranno in Cdm” : Entro l’inizio del 2020 le modifiche ai cosiddetti decreti Salvini approderanno sul tavolo del governo. Sulla nuova Legge Sicurezza “ci sono state delle segnalazioni da parte della presidenza della Repubblica – ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a margine di una lectio magistralis di Raffaele Cantone alla Luiss a Roma – bisogna procedere in questi termini e stiamo lavorando su questo. Entro fine anno o ...

Hotspot di Lampedusa sovraffollato - Lamorgese annuncia allargamento del centro. FI : “Inammissibile” : La ministra dell'Interno Lamorgese ha annunciato contromisure per arginare la situazione di sovraffollamento che si è creata nei giorni scorsi con i numerosi arrivi di migranti a Lampedusa. Forza Italia: "È davvero inammissibile che il governo tenti di risolvere l'emergenza immigrazione nel nostro Paese aumentando in modo inaccettabile i posti letto negli Hotspot".Continua a leggere