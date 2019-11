L’Alto Adige pedala | premiati i 43 vincitori del cicloconcorso

Maltempo : isolate vaste zone del L’Alto Adige : Resta tesa la situazione Maltempo in Alto Adige . Sono isolate la Val Badia, la Val Senales, Valle dei Molini e la Val di Tures. La statale della Val Pusteria è bloccata da Prato Drava, la statale della Val di Fiemme da Fontane Fredde. Praticamente tutte le strade secondarie non sono attualmente percorribili. Sono 7.600 le utenze senza luce, soprattutto nella zona di Castelrotto. Sono in servizio 150 compagnie dei Vigili del Fuoco, professionali ...

Addio al L’Alto Adige : “ci sentiamo sudtirolesi” dicono. Come buttare all’aria storia e Costituzione italiana : Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il disegno di legge n.30/19-XVI circa le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, decidendo così di cancellare l’espressione “Alto Adige ” e l’aggettivo “altoatesino”, sostituendole con “Provincia di Bolzano“. Nella versione tedesca del testo, però, resta l’espressione ...

L’Alto Adige non esiste più : da ora in poi si chiamerà solo provincia di Bolzano : Il nome Alto Adige, insieme a tutti i suoi derivati come altoatesino, scomparirà presto dal vocabolario: una legge approvato dal consiglio provinciale di Bolzano prevede che da ora in poi l'unica dicitura italiana accettata per questo territorio sarà "provincia autonoma di Bolzano". Rimane, invece, il termine tedesco Sudtirol.Continua a leggere