L’Aeroporto di Cuneo Levaldigi cambia nome | si chiamerà “Langhe e Alpi del Mare”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Da ‘Olimpica’ a ‘Langhe edel Mare’. L’aeroporto di. Ad annunciarlo e’ Giuseppe Viriglio, presidente della Geac, societa’ che gestisce lo scalo. “Il cambio riassume l’intento e la strategia che stiamo portando avanti verso una maggiore integrazione con il territorio – spiega – per farlo crescere muovendoci e promuovendoci in modo coeso verso il mondo. E’ anche una risposta alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto dai vari attori del nostro turismo”. L’obiettivo e’ quello di dare una piu’ forte connotazione territoriale allo scalo, privilegiata porta di accesso al territorio Unesco delle Langhe e Roero e al comprensoriono Cuneese. Il‘Olimpica’ era stato assegnato in seguito ai lavori realizzati in connessione con i Giochi Olimpici di ...

