La trasformazione digitale delle aziende passa anche dai pagamenti

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – L’innovazionetocca interi reparti e processi aziendali, dalla produzione, al marketing, all’hr.nella gestione finanziaria e nei , si stanno delineando nuovi servizi e prodotti, utili per venire incontro alle esigenze business sempre più sfaccettate e complesse.C’è chi punta a snellire le procedure tra datore di lavoro e dipendente, chi ha la necessità di fornire liquidità ai propri impiegati in trasferta, chi è alla ricerca di servizi in grado di centralizzare la gestione della contabilità. sono, quindi, solo alcuni degli aspetti più rilevanti. Gli operatori del settore tra cui , , e mettono a disposizione soluzioni corporate e business che permettono di creare profili di spesa personalizzati, avvisi in realtime, rendicontazioni dettagliate per ciascun dipendente.Sempre per lesono previsti ...

s_parisi : 150mila nuove assunzioni in PA nel 2020, 500mila in 3 anni? Noooo!!! Pura propaganda! Prima trasformazione digitale… - mirellaliuzzi : 265 milioni per la trasformazione #digitale delle imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.… - wireditalia : Luca Attias si congeda dal suo ruolo di commissario straordinario per la trasformazione digitale, spiegando i proge… -