La tenerezza | trama | cast e curiosità del film con Elio Germano

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 novembre 2019) Venerdì 15 novembre, dalle 21.05 in poi su Rai3, va in onda ildel 2017 La, pellicola di genere drammatico firmata da Gianni Amambientata in una Napoli che funge da splendida cornice. Nel, oltre a, Micaela Ramazzotti e Giovanna Mezzogiorno, spicca soprattutto l’apprezzatissimo Renato Carpentieri, qui in una delle sue sortite cinematografiche, che è certamente uno degli attori di teatro più importanti del nostro paese. La: trailer Laentimenti che si incrociano tra il sorriso e la violenza. Un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata ...

POPCORNTVit : 'La tenerezza', qualche curiosità sul film con Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno - BAddictionReal : RT @SoloLibri: La tenerezza: trama e trailer del film stasera in tv: ?? @FOLLOWTHEBOOKS_ #laTenerezza #Rai3 #Film ? - SoloLibri : La tenerezza: trama e trailer del film stasera in tv: ?? @FOLLOWTHEBOOKS_ #laTenerezza #Rai3 #Film ? -