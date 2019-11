La serie tv Lucifer in streaming | come e dove guardare gli episodi online

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019) È disponibileinper non perdere neanche uno. Dopo la cancellazione su Fox,sono state trasmesse le prime tre stagioni, laè stata acquistata dalla piattaforma Netflix che produrrà gli ultimi due capitoli. Lo show è tratto dai fumetti DC/Vertigo, scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman (già autore di American Gods e Buona Apocalisse a Tutti!, da cui sono state tratte delletv). Qual è la trama diin? Nel 2011, il diavolo, stanco e annoiato, decide di lasciare il Regno degli Inferi per trasferirsi a Los Angeles,mette su un night club chiamato Lux insieme all'amica demone Maze. Cinque anni dopo, per unadi circostanze,conosce la detective Chloe Decker, instaurando con lei un rapporto professionale. Sebbene il fratello, l'angelo ...

