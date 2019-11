La passeggiata spaziale di Luca Parmitano alla ricerca dell’antimateria

Quello che c’è da sapere sulla passeggiata spaziale di Luca Parmitano : (foto: Esa/Nasa) Era stato annunciato come uno dei momenti clou della sua missione spaziale Beyond, e ora il momento è arrivato. Venerdì 15 novembre, dalle ore 13:05, il comandante della Stazione spaziale internazionale, l’astronauta siciliano dell’Esa Luca Parmitano, insieme al collega della Nasa Andrew Morgan, darà il via a una complessa serie di passeggiate spaziali. La più complessa mai vista nello Spazio, ricordando le parole ...

passeggiata spaziale per Luca Parmitano e Andy Morgan : manutenzione all’AMS-02 - nuova vita per il cacciatore di antimateria : Sei ore di intenso lavoro quello che dovranno svolgere fuori dalla Stazione spaziale Internazionale (ISS) l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano insieme al collega americano Andy Morgan. Un’attività spaziale che non si potrà certo definire una Passeggiata come normalmente vengono chiamate queste uscite fori dalla ISS, visto che anche la NASA le ha definite le più complesse operazioni nel vuoto cosmico dai tempi ...

Luca Parmitano prepara la passeggiata spaziale della missione Beyond : Lo scorso ottobre l’astronauta Luca Parmitano è diventato il primo comandante italiano della Stazione spaziale Internazionale e terzo europeo a ricoprire questo prestigioso ruolo. Comandare la ISS è un compito di grande responsabilità, come spiega La Repubblica. Non solo Parmitano deve occuparsi di verificare tutti i requisiti dei suoi colleghi, ma deve anche essere il leader del gruppo di astronauti in orbita con lui. Spetta al comandante ...

ISS : Parmitano in collegamento radio con le scuole - tra pochi giorni effettuerà una passeggiata spaziale : Nuovo collegamento radio con le scuole per l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, attuale Comandante della Stazione spaziale Internazionale: risponderà a tante domande dei giovani studenti delle scuole “E. L. Corner” di Vigonovo e “Istituto Comprensivo Di Pederobba” di Onigo Di Pederobba. Tra loro potrebbero esserci i futuri esploratori dello spazio, infatti i ragazzi chiedono quali studi sono consigliati a ...

ISS : rinviata la passeggiata spaziale di Luca Parmitano prevista oggi : rinviata la passeggiata spaziale dell’astronauta italiano Luca Parmitano, inizialmente prevista per oggi. La NASA ha deciso di riprogrammare l’attività extraveicolare, probabilmente perché la verifica dell’efficacia degli interventi precedenti e propedeutici ha richiesto più tempo del previsto. Dovrebbero slittare anche le altre EVA del comandante, previste per inizio novembre e dedicate allo spettrometro Ams-02. L'articolo ...

Prima passeggiata spaziale tutta al femminile : astronauta rientra sulla ISS con guanti contaminati : Venerdì 18 ottobre si è svolta la Prima storica passeggiata spaziale tutta al femminile: Christine Koch e Jessica Meir durante la loro attività extraveicolare hanno lavorato sulla struttura Port 6, per sostituire il regolatore di potenza non funzionante con un altro di riserva. Una volta rientrate sulla ISS, si sono accorte che sul guanto di Christine Koch era presente un contaminante: niente di pericoloso o misterioso, probabilmente solo del ...

Trump non ha capito niente della prima passeggiata spaziale “tutta al femminile” : (foto: Nasa/Bill Ingalls) Ennesima gaffe di Donald Trump su questioni di Spazio. Il presidente degli Stati Uniti ha chiamato le protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile, le astronaute della Nasa Christina Koch e Jessica Meir, per congratularsi per il lavoro all’esterno della Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma dalle sue parole si è capito che non aveva capito molto. “Questa è la prima volta per una donna al ...

Conclusa la prima passeggiata spaziale tutta al femminile : Christina Koch e Jessica Meir rientrate nella Stazione Spaziale : Si è Conclusa con successo la prima passeggiata Spaziale tutta al femminile: le astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir sono rientrate nella Stazione Spaziale internazionale (ISS). La coppia era uscita alle 13,38 (ora italiana) e per 7 ore e 17 minuti ha lavorato fuori dalla Stazione Spaziale, proseguendo le operazioni oltre il previsto per completare la sostituzione di un elemento delle batterie andato in avaria, che prossimamente ...

Storica prima passeggiata spaziale di sole donne : “Siete molto coraggiose” : Christina Koch e Jessica Meir sono entrate oggi nella storia con la loro ‘passeggiata nello spazio’, la prima di solo donne. Le due astronaute della Nasa sono uscite dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per effettuare dei lavori di riparazione. Obiettivo della missione, che dovrebbe durare cinque ore e mezzo, è di aggiustare un’unità di ricarica difettosa della batteria che serve a regolare l’energia solare ...

Prima passeggiata spaziale al femminile con Christina Kock e Jessica Meir : diretta video : Il comandante Luca Parmitano, sempre ufficiale e gentiluomo, cede oggi il passo spaziale alle donne per la Prima attività extraveicolare tutta al femminile della storia Prima di tornare...

Iss - la prima passeggiata spaziale di sole donne : Per la prima volta nella storia, sulla Stazione spaziale internazionale un'attività extraveicolare - la cosiddetta "passeggiata spaziale" - è stata effettuata da un equipaggio composto da sole donne. Le astronaute americane della Nasa, Jessica Meir (Ev2) e Christina Koch (Ev1), entrambe alle prima esperienza in orbita, sono uscite fuori dalla base orbitante per sostituire un'unità di carica-scarica batterie che non si è attivata in modo corretto ...

Nasa - prima passeggiata di sole donne fuori dalla Stazione spaziale internazionale : Una passeggiata spaziale tutta al femminile. Per la prima volta da quando l’uomo ha messo piede nello spazio un team di sole donne si è avventurato fuori dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), comandata dall’italiano Luca Parmitano, per sostituire un elemento delle batterie che è andato in avaria nel fine settimana scorso: l’operazione è scattata venerdì mattina attorno le 11.30 e prevede almeno cinque ore di lavoro. A ...

passeggiata spaziale di sole astronaute : 14.08 E' cominciata la prima Passeggiata spaziale di sole donne: le astronaute americane Christina Koch e Jessica Meir sono uscite dalla Stazione spaziale. Dovranno sostituire un elemento delle batterie che è andato in avaria nel fine settimana scorso. La coppia viene assistita dal comandante dell'equipaggio Luca Parmitano,dell' Agenzia spaziale Europea (Esa), e dall' americano Andrew Morgan.

Oggi la prima passeggiata spaziale tutta al femminile della storia : Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir sono pronte per la prima passeggiata spaziale tutta al femminile della storia: è in programma Oggi alle 13:50 ora italiana. Ieri Jessica Meir ha pubblicato sul suo profilo Twitter un selfie con la tuta spaziale: “Preparazione per la passeggiata spaziale di venerdì per aiutare le squadre di terra a riparare uno degli elementi della batteria. Primo selfie con la tuta spaziale“, “le foto ...