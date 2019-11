La passeggiata nello spazio di Luca Parmitano per riparare l’Ams

La straordinaria passeggiata di Luca Parmitano nello spazio : Sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Luca Parmitano a guidare la straordinaria missione che gli astronauti a bordo dell'ISS compiranno quest'oggi a partire dalle ore 13.05 italiane. Nella sua attività extra veicolare, l'astronauta siciliano sarà coadiuvato dal collega americano Andy Morgan. Si prevedono sei ore di intenso lavoro, un'attività nello spazio che non si potrà certo definire una 'passeggiata' come ...

passeggiata nello spazio : per la prima volta è solo per le donne : La prima Passeggiata nello spazio di sole donne è iniziata. Christina Koch e Jessica Meir sono uscite dalla Stazione spaziale orbitante per sostituire un elemento delle batterie, andato in avaria nel weekend della scorsa settimana. AstroChristina e AstroJessica sono assistite dal comandante dell'equipaggio Luca Parmitano, dell'Agenzia spaziale europea, e dall'americano Andrew Morgan. Le due impegheranno circa cinque ore e mezza per sostituire il ...

