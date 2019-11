La marea fa chiudere piazza San Marco Atteso nuovo picco domenica

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Solo poche ore di tregua, poi laè tornata a salire a Venezia. E con essa, la paura e la tensione tra i cittadini. La sirena è suonata 4 volte (allarme massimo). Per le 11,20 il Centro di monitoraggio aveva previsto undi 160 centimetri e l'eccezionalesi è fermata a 154 centimentri, poco meno di quanto previsto. Ilè stato raggiunto, in base alla centralina del Centro maree alla Punta della Salute, attorno alle 11.40, poi il livello ha iniziato a scendere. Secondo le previsioni dovrebbe toccare il minimo alle 18.20 a quota 50 centimetri.Sanin mattinata era inagibile anche per chi si era dotato di stivali alti fino alle cosce, tanto che il sindaco Brugnaro ne ha disposto la chiusura, e i dipendenti del Comune hanno rimosso le passerelle che con l'acqua a questo livello comincerebbero a galleggiare creando problemi per la ...

