Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 15 novembre 2019) Quando parto pere lascio tutti a casa a continuare la loro vita senza di me, mi immagino sempre, mentre mi chiudo la porta alle spalle, un. Che spazza via le scale e le stanze e gli zaini e anche il cane, e immagino che torno e non trovo nessuno, solo scarpe da ginnastica e f

Sciandi : RT @ilfoglio_it: La liberazione di partire qualche giorno. Se non fosse per il tornado. Un nuovo cervello lucente, nessun guinzaglio, ma ch… - annalenabenini : RT @ilfoglio_it: La liberazione di partire qualche giorno. Se non fosse per il tornado. Un nuovo cervello lucente, nessun guinzaglio, ma ch… - ilfoglio_it : La liberazione di partire qualche giorno. Se non fosse per il tornado. Un nuovo cervello lucente, nessun guinzaglio… -