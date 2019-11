La Francia nega l' estradizione per l' ultimo black bloc latitante del G8 2001 di Genova

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : la Francia e il Senegal volano agli ottavi di finale : La seconda giornata del Gruppo C e D dei Mondiali 2019 Under17 di Calcio è andata in archivio. Sui rettangoli verdi brasiliani il verdetto del campo ha premiato la Francia e il Senegal che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Seconda vittoria nel raggruppamento C per i transalpini grazie alle realizzazioni di Kalimuendo, Pembele e di Lihadji. A segno per gli asiatici Jeong Sang-bin. Nel girone, successo per il Cile contro Haiti 4-2: ...

Calcio - Mondiali Under 17 : la Francia vince all’esordio - poker del Senegal : Buona la prima per la Francia ai Mondiali di Calcio Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. La nazionale transalpina ha superato il Cile per 2-0, ottenendo i suoi primi tre punti nel gruppo C, che comprende anche Corea del Sud ed Haiti. Succede tutto nella ripresa ed in particolare in due minuti, il 63esimo e il 64esimo, quando sono arrivati i gol di Lucien Agoume, stella dell’Inter primavera, ed Isacc Lihadji, anche lui grande ...