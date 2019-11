La diretta della passeggiata spaziale di Luca Parmitano

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) Oggi, dalle ore 13:05 alle 20:00 circa, il comandanteStazioneinternazionale, l’astronauta siciliano dell’Esa, insieme al collegaNasa Andrew Morgan, darà il via a una complessa serie di passeggiate spaziali (qui tutti i dettagli). La più complessa mai vista nello Spazio, ricordando le parole stesse di, poco prima di ripartire alla voltaStazioneinternazionale. Serie di Eva (attività extraveicolari) di questa complessità, ricordano le agenzie spaziali americana ed europea, non si vedevano dia tempi delle attività di manutenzione svolte per il telescopioHubble. E se quest’ultimo era stato progettato per essere riparato in orbita così non è per l’oggetto delle prossime passeggiate spaziali (almeno quattro, probabilmente cinque): l’esperimento Ams (Alpha Magnetic Spectrometer) montato sulla ...

matteosalvinimi : In diretta da Bologna, #PalaDozza: che spettacolo! Con Lucia Borgonzoni, con i governatori della Lega, con migliaia… - matteosalvinimi : In diretta dalla Camera. L’Italia riparte solo se sostiene le imprese, taglia tasse e burocrazia, prosegue nella di… - LegaSalvini : #Salvini: In diretta da Bologna, #PalaDozza: che spettacolo! Con Lucia Borgonzoni, con i governatori della Lega, co… -