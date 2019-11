La Banca europea per gli investimenti bloccherà i finanziamenti alle fonti fossili

Unione Bancaria europea - Scholz insiste per completarla. E la ragione si chiama Brexit : In un recente intervento sul Financial Times, Olaf Scholz ha lanciato un appello per il completamento dell’Unione bancaria europea. Secondo il ministro delle finanze tedesco, con la perdita della City di Londra come hub finanziario in seguito alla Brexit, esiste il rischio concreto che l’Europa diventi dipendente dagli Stati Uniti o dalla Cina per i servizi finanziari, una prospettiva che lui ritiene vada assolutamente evitata. Nonostante siano ...

Unicredit dà il via a "Team23" Il piano della Banca paneuropea : Ha un nome il nuovo piano di Unicredit, che si chiamerà 'Team23'. A svelarlo, nella nota che accompagna i conti al 30 settembre, l'ad Jean Pierre Mustier, secondo cui, dopo aver raggiunto gli obiettivi di Transform 2019, "continueremo ad andare avanti con successo e presenteremo la nostra nuova strategia di business, 'Team 23', il prossimo 3 dicembre". Segui su affaritaliani.it

Qualcosa non funziona nella vigilanza Bancaria europea : Nonostante regolamenti ed enti di sorveglianza che declinano sempre ogni responsabilità, continuano a emergere scandali e casi di riciclaggio di soldi sporchi

Christine Lagarde sarà la nuova presidente della Banca centrale europea : sarà la prima donna a guidare la Bce e sostituirà il presidente uscente Mario Draghi, rimanendo in carica per otto anni. Christine Lagarde, dopo essere stata ministra delle Finanze francese, era alla guida del Fondo monetario internazionale. Il Parlamento europeo e la Banca centrale avevano già espresso un parere favorevole sulla sua nomina.Continua a leggere

Energia - la Banca europea annuncia la messa al bando dei finanziamenti a fonti fossili dal 2020. Per ora ci investe ancora miliardi : Gasdotti, rigassificatori, ma anche progetti legati al metano e ai porti strategici nel settore dei combustibili. Ecco dove investe la Banca europea degli investimenti che ha annunciato di recente la messa al bando, entro fine 2020, dei finanziamenti a progetti che riguardano proprio i combustibili fossili. I nodi da sciogliere sono ancor molti, almeno quanti sono gli interessi in gioco. E non potrebbe essere diversamente, dato che si tratta ...

Concorsi Banca d'Italia ed Europea per assunzioni - borse di ricerca e tirocini : La Banca d'Italia e la Banca Europea hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di alcune borse di ricerca, per lo svolgimento di tirocini di dottorato e per l'inserimento di vari profili esperti, da disporre nelle sedi di lavoro situate sul territorio italiano ed estero. Bando di concorso a novembre La Banca d'Italia mette a concorso 4 borse di ricerca destinate a giovani economisti con interesse ed esperienze nel ...

Poste Italiane ottiene finanziamento di 400 milioni di euro dalla Banca europea per gli Investimenti : Il prestito sosterrà il piano di Investimenti pluriennale “Deliver 2022”, su tutto il territorio nazionale