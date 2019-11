Juventus Stadium | il nome della ' casa bianconera' vale fino a 18 milioni di euro

Juventus - Ronaldo rompe il silenzio dopo la furia dello Stadium : il post social di CR7 è stringato [FOTO] : Il giocatore bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del match di ieri con il Milan, con una stringata didascalia Tutti attendevano notizie da Cristiano Ronaldo, dopo quanto accaduto ieri nel match con il Milan, terminato anzitempo e con la rabbia in corpo dopo la sostituzione con Dybala decisa da Sarri. Oggi il portoghese non si è fatto attendere e, come di consueto, ha commentato la vittoria della Juventus sui ...

Ronaldo lascia lo Juventus Stadium in anticipo. Il portoghese rischia la sanzione : Il campione portoghese è stato sostituito dal tecnico toscano Maurizio Sarri per lasciare spazio a Dybala nel corso di Juventus-Milan Ronaldo invece di accomodarsi in panchina, come avrebbe dovuto, si è diretto negli spogliatoi senza salutare nè compagni nè il tecnico. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il 5 volte Pallone d’Oro avrebbe abbandonato l’imianto sportivo 3 minuti prima del fischio finale della gara. La Juventus ...

Juventus-Milan - appuntamento allo Stadium : diretta su Sky : dove vedere Juventus-Milan Tv streaming. Si chiude questa sera la 12esima giornata con una sfida che, in virtù dell’andamento stagionale delle due squadre, potrebbe sembrare già scritta, ma il calcio ci ha abituato a risultato poi non così scontati. Proprio per questo chi non potrà essere allo stadio non vorrà perdersi la partita in Tv: […] L'articolo Juventus-Milan, appuntamento allo Stadium: diretta su Sky è stato realizzato da ...

Haaland tiferebbe la Juventus : immortalato allo Stadium nel 2017 : Uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio stagione è sicuramente la punta norvegese del Salisburgo Haaland, autore di 7 gol in quattro partite con la squadra austriaca. Il giocatore, nonostante la giovane età, sta dimostrando tutte le sue qualità, dalla tecnica alla potenza fisica che gli permette di essere anche molto incisivo in velocità. Proprio questo impatto in Europa ha attirato l'attenzione delle grandi società europee, fra ...

La FIGC candida lo Juventus Stadium per la finale di Champions donne : L’attenzione nei confronti del calcio femminile è sempre più importante e anche l’Italia vuole essere coinvolta in uno degli eventi più importanti. E’ stata infatti avanzata la candidatura dello ‘Juventus Stadium’ per poter ospitare la finale della Champions League femminile 2022 o 2023. La FIGC ha già trasmesso all’Uefa il dossier: in attesa della decisione […] L'articolo La FIGC candida lo Juventus ...

Juventus - rimozione stella di Conte dallo Stadium : Agnelli non ha voluto rispondere : L'assemblea degli azionisti della Juventus è stata sicuramente uno degli eventi più seguiti dell'ultima settimana per quanto riguarda il calcio italiano: in primis è stata l'occasione per il presidente bianconero Agnelli di confermare l'aumento di capitale da 300 milioni di euro e allo stesso tempo di parlare di possibili investimenti sul mercato e nelle infrastrutture. Lo stesso presidente ha dedicato attenzione anche alla vicenda calcio ...

Juventus - Allianz Stadium candidato a ospitare finale Woman's Champions League 2022 o 2023 : Arriva un'importante ufficialità non solo per la Juventus ma anche per tutto il calcio italiano, in particolar modo quello femminile: l'Allianz Stadium di Torino è ufficialmente candidato ad ospitare la finale di Champions League di calcio femminile per il 2022 o il 2023. Una decisione arrivata in collaborazione fra la società Juventus, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Comune di Torino: possibilità importante per tutto il calcio, che ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - difesa bianconera distratta : Miranchuk porta in vantaggio i russi e gela lo Stadium [VIDEO] : La Juventus è in svantaggio alla mezz’ora del primo tempo contro la Lokomotiv Mosca, che passa grazie ad Aleksey Miranchuk La Juventus è clamorosamente in svantaggio all’Allianz Stadium contro la Lokomotiv Mosca, la formazione russa trova il gol dell’1-0 con Aleksey Miranchuk, abile a ribadire in rete una corta respinta di Szczesny su conclusione di Joao Mario. Una rete bellissima quella del giocatore russo, capace di ...

La Juventus batte allo Stadium Allianz il Bologna per 2-1 - Ronaldo festeggia i 700 gol : La Juventus batte in casa il Bologna ed è al primo posto della classifica a 22 punti, con un solo punto distacco dall'Inter dopo che ha vinto a Sassuolo. Prima della gara il presidente Agnelli ha premiato Cristiano Ronaldo con una maglia celebrativa dei 700 gol che l'asso portoghese ha messo a segno nella sua splendida carriera e i tifosi bianconeri sono andati in delirio. Mihajlovic è ritornato a sedere sulla panchina del Bologna (dopo una ...

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca - come acquistare i tickets per la Champions League all’Allianz Stadium : Martedì 22 ottobre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i bianconeri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nel torneo in modo da mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Maurizio ...

Juventus lucida - allo Stadium il Bologna cede ai bianconeri : consolidato il primo posto in classifica : La Juventus fatica allo Stadium contro un tosto Bologna, ma Ronaldo e Pjanic mandano al tappeto i rossoblu Ancora una vittoria per la Juventus: questa sera, nell’ultimo anticipo dell’ottava giornata di Serie A, i bianconeri hanno conquistato altri tre preziosi punti, che le permettono di consolidare il loro primato in classifica, battendo 2-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra di Sarri si porta quindi a quota 22 punti, ...

Juventus-Bologna - accoglienza da urlo per Mihajlovic allo Stadium : un caloroso benvenuto per il serbo : Mihajlovic in panchina allo Stadium: calorosissima accoglienza per il tecnico serbo a Torino Sinisa Mihajlovic ce l’ha fatta: il tecnico serbo è regolamente in panchina allo Stadium per guidare il suo Bologna nel terzo anticipo di oggi dell’ottava giornata di Serie A contro la Juventus. A qualche settimana dal termine del secondo ciclo di chemioterapia, Mihajlovic ce l’ha messa tutta per seguire i rossoblu a ...

Finanziere indagato a Torino – Biglietti per lo Juventus Stadium in cambio di informazioni sulle indagini : L’edizione odierna de Il Corriere di Torino ha reso noto lo scambio tra un Finanziere e la Juventus. Gravi le accuse all’uomo delle fiamme gialle Stando a quanto riportato dal quotidiano piemonetese, nel corso di due distinte indagini del pool antimafia sono scattate le manette per 16 persone. Le operazioni sono state chiamate “Criminal Consulting” e “Pugno di Ferro”. Tra i 16 arrestati figura anche un ...

Juventus - Agnelli ha deciso di lasciare la stella di Conte all'Allianz Stadium : La settimana in avvicinamento ad Inter-Juventus è stata ricca di spunti da molti punti di vista: si è parlato di calcio giocato e di come le due squadre arrivino al big match, si è fatto poi riferimento alla Champions League, alla sconfitta immeritata degli uomini di Conte e alla vittoria netta della Juventus contro il Bayer Leverkusen, ma l'argomento principale è stato la 'stella' all'Allianz Stadium. Infatti è partita una petizione da parte di ...