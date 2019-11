Juventus | prosegue il lavoro senza i nazionali | Matuidi potrebbe saltare l' Atalanta

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) La, da ieri, ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro l'. Ovviamente Maurizio Sarri non ha disposizione i 14che rientreranno nel gruppo la prossima settimana. Proprio perché il gruppo è fortemente ridotto, lo staff tecnico juventino ha deciso di dare ai giocatori rimasti a Torino delle tabelle dipersonalizzate. Perciò Maurizio Sarri, in questi giorni metterà da parte la tattica e su questo aspetto ci tornerà solo quando la squadra sarà praticamente al completo. Questo pomeriggio, inoltre, sono rientrati Douglas Costa e Gonzalo Higuain che avevano goduto di una giornata in più di riposo. A Torino è rimasto anche Blaiseche ha riportato la frattura della cartilagine della decima costa. Il numero 14 juventino sta lavorando per recuperare, ma quasi certamente non sarà a disposizione per la partita contro l'verso il ...

SpazioMilan : Prosegue il corteggiamento della Juventus ?? In bilico anche il capitano? . #SpazioMilan - SimoneAvsim : Anche #Mertens accostato alla Juventus, mentre #deLaurentiis potrebbe vendere il #Napoli all'emiro del Qatar. Nel f… - davideinno85 : RT @CapelloV: #AccaddeOggi Il 13/11/1949 la #Juventus batte l’@Inter al #Comunale per 3-2 (in rimonta da 0-2), e prosegue la sua marcia in… -