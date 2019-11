Juventus | caso Cristiano Ronaldo | le sorelle di CR7 avvertono Sarri FOTO

Juventus - Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo : “dopo le nazionali ci confronteremo. Se gioca sta bene” : Leonardo Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo: dal ritiro della Nazionale, il difensore della Juventus rimanda ogni tipo di chiarimento al rientro a Torino Anche in Nazionale tiene banco il caso Cristiano Ronaldo. Le scorie della reazione stizzita al cambio contro il Milan, che il portoghese non ha fatto nulla per nascondere, non sono ancora state smaltite. La notizia che giocherà con il Portogallo fa perdere di credibilità anche ...

Juventus - Luciano Moggi a 360° : il migliore in rosa - il caso Cristiano Ronaldo ed il retroscena : “Chi merita 10 in pagella? Nella Juventus direi Pjanic che è stato fin qui uno dei migliori in campo. Darei un voto alto anche a Sarri visto che la Juve è prima in campionato e in Champions, meglio di così non sia poteva fare, speriamo si possa continuare”. E’ il pensiero di Luciano Moggi ospite di Radio Bianconera. “Se parliamo di altre squadre possiamo dire che Conte sta facendo molto bene, un 9 va dato anche a ...

Mercato Juventus - caso Mandzukic : deciso il suo futuro - le ultimissime! : Mercato Juventus – Mario Mandzukic è, da inizio stagione, ai margini della Juventus. Il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ha deciso di escluderlo, insieme ad Emre Can, dalla lista dei giocatori utilizzabili in Champions League. Il croato è passato da indispensabile per Massimiliano Allegri, cosa che gli è valsa il prolungamento contrattuale fino al 2021 siglato nell’aprile scorso, a epurato. Da tempo si parla di un possibile approdo ...

Juventus - caso Ronaldo : via prima del 90' - ora rischia la multa. Sull’infortunio e sul Portogallo… : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè dopo la sostituzione di ieri sera nel match contro il Milan. Come evidenziato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa, l’attaccante portoghese è stato sostituito perchè non al meglio fisicamente, perchè reduce da 20 giorni di leggero affaticamento al ginocchio. Un piccolo problema al collaterale del ginocchio […] L'articolo Juventus, caso Ronaldo: via prima del 90′, ora ...

Caso Cristiano Ronaldo - il portoghese vola via dall’Italia e dalla Juventus [DETTAGLI] : Nella giornata di ieri si è conclusa la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua lo spettacolare duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, vittoria sofferta per la squadra di Antonio Conte che ha piegato nei minuti finale la sorpresa Hellas Verona, stessa cosa per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio del Milan con il gol di Dybala, si ferma ...

Juventus-Milan - Sarri analizza il caso Ronaldo : “ci vuole un pizzico di tolleranza - ecco perché l’ho tolto” : L’allenatore della Juventus ha provato a smorzare il caso Ronaldo, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sostituire il portoghese Vittoria sì, ma la Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato subito dopo la sostituzione decisa da Sarri nel corso della ripresa del match con il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non si è fermato in panchina e ha lasciato l’Allianz Stadium prima della ...

Juventus-Milan - Sarri commenta così il caso Cristiano Ronaldo : Successo per la Juventus nella sfida di campionato contro il Milan, i bianconeri tornano nuovamente in testa alla classifica. Al termine del match interessanti indicazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “oggi siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era giusto ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità, la voglia di vincere ha fatto la differenza. Il Milan ha tirato da fuori area, i rossoneri hanno fatto ...

Juventus-Milan - scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

Juventus - scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese va via prima della fine della partita : Si è appena conclusa la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Milan che hanno dato vita ad una partita emozionante soprattutto nel secondo tempo. Decisivo Paulo Dybala, l’argentino sempre più decisivo per la squadra di Maurizio Sarri, sta diventando un calciatore indispensabile. Ma è scoppiato il colpo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in crisi, Cr7 è stato sostituito dopo appena 54 minuti, il ...

Milan - scoppia il caso Kessiè! Il giocatore non convocato per la Juventus : ritardi in allenamento o poca brillantezza? : Frank Kessiè non è stato convocato per la partita fra Juventus e Milan: la società smentisce eventuali ritardi in allenamento, il centrocampista tenuto a riposo per uno stato di forma non esaltante Come se non bastassero i problemi legati alla crisi di gioco e di risultati, in casa Milan rischia di scoppiare il caso legato all’esclusione di Frank Kessiè. Il centrocampista ivoriano non figura fra i convocati del Milan per la sfida ...