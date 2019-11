James Rodriguez si infortuna in allenamento Probabile rottura del crociato

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) Un brutto colpo per. Il colombiano si èto mentre era impegnato con la Nazionale e sembra che la cosa sia grave. Lo comunica la Federazione nazionale colombiana, che fa sapere che, durante l’di ieri, in seguito ad un movimento accidentale,si è fatto male al ginocchio sinistro. Non si conosce la diagnosi dello staff medico. Al momento è riservata. In ogni caso, è stata esclusa la possibilità che il colombiano possa essere presente in campo contro il Perù. Nelle prossime ore la Colombia effettuerà ulteriori analisi per arrivare ad una diagnosi definitiva, che sarà poi condivisa con il Real Madrid. Secondo le indiscrezioni che filtrano da Caracol Radio, tuttavia, potrebbe essere un problema delativo al legamento. Dell’infortunio e del fatto che non si tratti di una cosa di poco conto è già stato informato il club ...

