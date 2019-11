Italia -Montenegro : Mattarella - 'solida cooperazione da intensificare' : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) - "Questo elettrodotto è testimonianza e risultato della solida cooperazione bilaterale in ambito energetico e industriale; cooperazione che si iscrive in un quadro di eccellenti rapporti a livello politico" tra Italia e Montenegro. "Al riguardo, mi sembra altamente sign

Italia – Montenegro Under 17 Highlights : Italia – Montenegro Under 17 Highlights Ecco i momenti salienti della nazionale Italiana Under 17 che ha affrontato il Montenegro, gara valida per la qualificazione agli europei di categoria. A segno Riccardi, Fagioli e Ghislandi. L'articolo Italia – Montenegro Under 17 Highlights proviene da ForzAzzurri.net.