Italia-magia di Mancini | 3-0 in Bosnia e decima di fila

LIVE Italia-Ungheria 4-1 - Qualificazioni Mondiali 2020 calcio a 5 in DIRETTA : anche Canal punisce gli errori dei magiari col portiere di movimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’40” Ercolessi intercetta ma non inquadra la porta. 3’11” L’Italia è ormai qualificata alla fase successiva, resta da capire se come prima o seconda del girone. Determinante sarà Bielorussia-Inghilterra. 4’28” GOLLLLL!!!!! Canal approfitta dell’errore avversario e segna da lontano! Italia-Ungheria 4-1. 6’46” Solito canovaccio degli ...

LIVE Italia-Ungheria 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2020 calcio a 5 in DIRETTA : Romano punisce l’errore dei magiari col portiere di movimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9’04” GOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sbaglia l’Ungheria e Romano li punisce dalla distanza. Italia-Ungheria 3-1. 9’42” Ammonito Romano. 10’39” Gol Ungheria. Subito in gol i magiari col portiere di movimento. Italia-Ungheria 2-1. 11’10” L’Ungheria, ad un passo dall’eliminazione, tenta il tutto per tutto e mette il ...

Morariu - CIO : ecco perché abbiamo scelto Milano-Cortina "È successa una magia - in stile Italiano" : Octavian Morariu, è membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e presidente della Commissione CIO di Valutazione per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nei giorni scorsi è stato ospite del Festival Dello Sport di Trento https://www.ilfestivaldellosport.it/it/ospiti/octavian-Morariu . Un’occasione per parlare non solo delle Olimpiadi 2020, ma anche del futuro dello sport. Olimpo2026 ospita questo ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : la magia della piccola Italia. Ora il sogno Olimpiadi : si può replicare il bronzo a squadre? : L’Italia ha lavorato alacremente negli ultimi tre-quattro anni con l’obiettivo di arrivare ai vertici, il sogno di Enrico Casella era quello di avere una squadra competitiva in grado di lottare per una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per cercare l’impresa nella gara più prestigiosa della Ginnastica artistica, il confronto tra Nazioni che scalda sempre il cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori, c’era ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : riviviamo la magia dell’Italia - come e dove ha vinto il bronzo a squadre? Gara stellare - avversarie ko : Non svegliateci, è tutto vero. bronzo nel concorso a squadre ai Mondiali. Dobbiamo ancora realizzare, è un’impresa sportiva che va oltre le più rosee aspettative della vigilia: si sapeva di avere una squadra fortissima, la più forte che si sia vista alle nostre latitudini. Scalfire il podio di USA, Russia e Cina sembrava però pura utopia. Le Fate ci hanno fermamente creduto e hanno firmato il colpaccio a Stoccarda: terzo posto sul gradino ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - facci sognare! Fate per la rivincita - obiettivo top-5 ma si cerca la magia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE FEMMINILE DALLE ORE 14.30 (8 OTTOBRE) L’Italia è salita sul podio della gara a squadre dei Mondiali soltanto una volta ma bisogna risalire addirittura al 1950 quando le azzurre conclusero alle spalle di Svezia e Francia in quel di Basilea: era la terza edizione della rassegna iridata, si ritornava in pedana dopo la seconda guerra mondiale, gli USA e la Cina erano fuori dalla Ginnastica ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si difende al cavallo - ora serve la magia di Lodadio agli anelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 Terminati i minuti di riscaldamento all’attrezzo, si parte con Nicolò Mozzato che vuole riscattare la caduta al cavallo. 10.42 Questo l’ordine di rotazione dell’Italia agli anelli: Mozzato, Edalli, Lodadio, Macchini. Cina Taipei sarà al volteggio e può davvero scappare via, era da mettere in conto. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara pulita. 10.40 Ora ...

Cirque du Soleil - in Italia c’è Corteo : “Lo show racconta il funerale immaginario di un clown” tra danze aeree - equilibrismi e magia : Esistono due artisti circensi minuti come lillipuziani? Il regista di Corteo, lo show del Cirque du Soleil arrivato in Italia per la prima volta pochi giorni fa, li ha cercati ovunque. “Li ho trovati a Gerusalemme, dove si esibivano in un centro commerciale”, racconta soddisfatto Daniele Finzi Pasca. L’ingaggio di Gerard e Valentina, un uomo e una donna dalle proporzioni perfette ma davvero piccoli nelle dimensioni, è avvenuto nel 2005, quando ...

Volley - Europei 2019 : la magia della piccola Slovenia - una squadra “Italiana” in finale. Numero di Giuliani - Russia e Polonia inginocchiate : Un Paese di due milioni di abitanti (praticamente la stessa popolazione di Milano), una nazione sportivamente forte che nell’ultimo mese ha vinto la Vuelta di Spagna con Primoz Roglic (già terzo al Giro d’Italia) e che ieri sera ha compiuto un’autentica impresa sportiva. Questa è la Slovenia, una nazione molto piccola ma che ha deciso di investire tantissimo sullo sport e che in molte discipline è in grado di tenere testa alle ...

