Italia-Bosnia stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

(Di venerdì 15 novembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.45 (VENERDI’ 15 NOVEMBRE)(ore 20.45) si giocheràErzegovina-, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri, già certi di partecipare alla rassegna continentale e del primo posto nel girone, scenderanno in campo a Zenica per andare a caccia della nona vittoria consecutiva in questo percorso di qualificazione. Il successo è fondamentale per i ragazzi del CT Roberto Mancini in ottica ranking, determinante per la composizione dei gruppi della fase finale della manifestazione che si disputerà durante la prossima estate. La nostra Nazionale non vuole fermarsi e cercherà di imporsi ancora una volta mentre i balcanici sono obbligati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione visto che sono distaccati di cinque punti dalla Finlandia quando mancano soltanto due giornate ...

