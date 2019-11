Insegnanti sostegno | nel 2019 crescono ancora i disabili Ma sulle 14mila e 500

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Tanti alunni, pochi docenti (o almeno non quanti servirebbero), troppe supplenze e graduatorie in ritardo. Ogni anno nella scuola italiana si ripresenta il problema del “”, gliche devono aiutare i ragazzi, dalle elementari alle superiori. “E ogni anno va un pochino peggio”, commenta Salvatore Nocera della Fish (Federazione italiana per ildell’handicap). Non che ci siano grosse novità rispetto al passato: le criticità sono sempre le stesse, non riuscire a risolverle aumenta il disagio. Anche quest’anno, il rapporto tra alunnie docenti dirimane troppo alto (1,72, in linea con lo scorso anno) con oltre 60 mila supplenze. Significa studenti poco assistiti, girandole in cattedra, problemi per famiglie e docenti. L’ALLARME DELLE ASSOCIAZIONI – Sono i numeri (che il Ministero pubblica ad ogni inizio di anno scolastico) a preoccupare le ...

Iclarkrav : Col contratto determinato a chiamata, senza indennità di disponibilità, trovi studenti, insegnanti non stabilizzati… - EdizioniAnicia : ????TFA SOSTEGNO 2020: requisiti di accesso, posti disponibili, prove??? ?? - gdspadova : @DavideGiac @rtl1025 @Gazzettino spiegatemi perché dovrei continuare a pagare le tasse. Scuola mancano insegnanti d… -