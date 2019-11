Influenza | a letto 120mila italiani in una settimana Aifa | “I consigli per evitare il

Via ai vaccini antInfluenzali : il virus metterà a letto 6 milioni di italiani : Con l’arrivo dell’autunno ci si prepara alla stagione influenzale e, soprattutto per le categorie a rischio, è questo il periodo in cui è necessario vaccinarsi. Quest’anno i virus, dicono gli esperti, saranno particolarmente aggressivi, con una previsione di 6 milioni persone colpite in Italia. I sintomi sono sempre gli stessi anche se possono cambiare da caso a caso: febbre, mal di testa, dolori muscolari, accompagnati spesso ...