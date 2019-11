Incredibile Milan | il ritorno dal mercato può essere triplo NOMI e DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) CALCIO– E’ un momento difficilissimo in casa, il club rossonero è al lavoro in vista della ripresa del campionato, il tecnico Pioli ha l’occasione per recuperare qualche calciatore e compattare la squadra dopo gli ultimi risultati deludenti. Nel frattempo la dirigenza si muove sulcon l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelo servono rinforzi in ogni reparto per provare a risollevare la classifica ma soprattutto evitare la retrocessione. Nelo circolano voci su ritorni che hanno del clamoroso. Per quanto riguarda la difesa il nome è quello di Ignazio Abate, calciatore attualmente svincolato. Manovre ben più importanti per quanto riguarda l’attacco, il primo nome è ovviamente quello di Zlatan Ibrahimovic, conferme anche per Deulofeu, attualmente al Watford. Ilnon sta a guardare dunque, ...

