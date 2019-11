Incendio nella sede degli scout a Mineo | chi appiccherebbe il fuoco nella casa in cui

C’è stato un Incendio nella pizzeria del fratello di Peppino Impastato : nella notte tra lunedì e martedì, a Cinisi, in provincia di Palermo, c’è stato un incendio nella pizzeria di Giovanni Impastato, fratello dell’attivista antimafia assassinato nel 1978 Peppino Impastato. L’incendio non è stato grave perché un passante ha avvisato i

Incendio nella pizzeria del fratello di Peppino Impastato : "Inaccettabile - non ci fermeranno" : Un Incendio doloso divampato la notte scorsa ha danneggiato la pizzeria di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, il giornalista e attivista antimafia assassinato a Cinisi, in provincia di Palermo, nel 1978.“Solo l’intervento di un passante ha evitato di mandare in fumo anni di lavoro, le conseguenze sarebbero state devastanti per fortuna, l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e il rogo non si ...

Incendio nella notte ad Ortona - distrutto un'autocarrozzeria - s'indaga per origine dolosa : Chieti - Un Incendio, sulla cui natura dolosa non sembrano esserci dubbi, ha distrutto la notte scorsa una carrozzeria a Ortona (Chieti). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ortona che hanno lavorato alcune ore per spegnere il rogo: la porta di ingresso del locale era stata forzata e all'interno sono stati trovati più punti di innesco, il locale è stato reso inagibile dalle fiamme Sull'episodio ...

Incendio nel Frusinate : azienda in fiamme - nube nera nella Valle del Sacco : Un Incendio è divampato in una fabbrica di pellami nella zona industriale di Frosinone: la Valle del Sacco è avvolta da una nube nera. Sul posto 20 squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia. Presente anche il prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli. L'articolo Incendio nel Frusinate: azienda in fiamme, nube nera nella Valle del Sacco sembra essere il primo su Meteo Web.

Pakistan - Incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

Nuovo violento Incendio in Francia - nella periferia di Lione : Un Nuovo impressionante incendio sta interessando da stamane l'area industriale di Villeurbanne, nella periferia di Lione, in Francia. Le fiamme hanno colpito alcuni stabilimenti industriali...

Incendio Rouen - la protesta dei cittadini : “Lo Stato ci nasconde la verità”. Oltre 5mila tonnellate di prodotti chimici in fumo : Sono passati cinque giorni dall’Incendio nel sito chimico Lubrizol e ancora i cittadini di Rouen, nel nord-ovest della Francia, lamentano “il cattivo odore dell’aria” e disagi come nausea, vomito, diarrea. La sera del primo ottobre, un gruppo di persone ha protestato insieme ad alcuni parlamentari, accusando le autorità di “nascondere le verità sulle conseguenze dell’Incendio”. Uno dei pompieri che è ...

Rifiuti - Incendio in un piazzale della società di smaltimento di Lodi : a fuoco 30 mq di plastica. E’ il quarto rogo in due mesi nella zona : quarto incendio, in meno di due mesi, in un impianto di smaltimento Rifiuti a Lodi. L’ultimo rogo venerdì, all’alba, in un piazzale esterno dello stabilimento di Fombio, di proprietà del gruppo a partecipazione pubblica Linea Group Holding (Lgh) formato dalle municipalizzate di Cremona, Pavia, Lodi, Rovato in provincia di Brescia, e Crema in provincia di Cremona. A bruciare sono stati 30 metri quadri di Rifiuti indifferenziati, per ...

Reggio Calabria - drammatico Incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Napoli - anziano disabile muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'Incendio innescato dalla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Primavalle - Incendio nella zona prima occupata a via Cardinal Capranica : Roma – Intorno alle 14 di questo pomeriggio è divampato un incendio nella zona dell’ex edificio occupato a via Cardinal Capranica, nel quartiere primavalle, sgomberato quest’estate dalle forze dell’ordine. Una grande colonna di fumo si è poi levata in cielo dal palazzo in fiamme, osservata dai cittadini del quadrante ovest della città. Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia facenti ...