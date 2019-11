Inaugurato oggi il primo “ponte elettrico” tra l’Europa e i Balcani | è la più lunga opera

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Un ‘ponte elettrico’ completamente ‘invisibile’ perché sottomarino e interrato per la parte terrestre, che si snoda per 445 km tra le stazioni elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara, e Lastva, nel comune di Kotor: un’eccellenza ingegneristica a livello internazionale per innovazione e tecnologia. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha– alla presenza del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e del Presidente del Montenegro, Milo Đukanović – il nuovo elettrodotto da record che connette l’Italia con il Montenegro e quindi, per la prima volta, ial. L’infrastruttura in corrente continua, che in linea con le tempistiche pianificate entrerà in esercizio entro la fine dell’anno, consentirà ai due Paesi di scambiare elettricità in maniera bidirezionale: inizialmente per una potenza di 600 MW, che ...

