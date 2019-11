In un volume le foto e la storia degli alberi ‘straordinari’ d’Italia

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Capaci di sopravvivere per più di mille anni sul Pianeta, si sono dimostrati più sapienti dell’uomo, dimostrando che non siamo i soli a saper risolvere i problemi della vita. Aglipiù “straordinari”, i grandi vecchi, gli ultimi patriarchi di una nazione che ha il primato in Europa per la sua biodiversità, è dedicato ungrafico curato dall’associazione Patriarchi della Natura in Italia. Edito da Pearson con il sostegno della Fondazione Bracco, il libro racconta ladi un’ottantina di loro, da Nord a Sud.Non sono necessariamente i più antichi, ma sono ritenuti i più straordinari in virtù della loro unicità e rarità. Nella mappa, una sorta di guida per i viaggiatori, ci sono i platani di Milano, tra tutti dei giovincelli con i loro 200 anni di età, il millenario olivo di Manduria ‘Il ...

