In auto con 100mila euro contanti | denunciato 51enne

Francesco Guccini : “Vergognoso il Parlamento sulla senatrice Liliana Segre”. Il cantautore torna e racconta un incontro con Vasco : Francesco Guccini rompe il silenzio musicale, che si era imposto nel 2017 con il ritiro dalle scene, solo per un progetto importante diretto dal maestro Mauro Pagani e dopo (molte) insistenze da parte della discografica Bmg. Il risultato è “Note di Viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”, prima parte della raccolta delle canzoni di Guccini con colleghi a prestare la loro voce: da Ligabue ad Elisa, passando per Luca Carboni e Giuliano Sangiorgi. Il ...

Brumbrum - a Reggio Emilia una fabbrica per ricondizionare le auto usate : Il mercato dell’usato è circa una volta e mezza quello del nuovo, ed è opaco e parcellizzato. Il progetto Brumbrum, nato all’inizio del 2016, si sviluppa con un approccio istituzionale e un processo snello, rapido e digitale. Dopo la nascita commerciale, nei primi mesi del 2017 e la prima auto venduta online, una Fiat 500 rossa, il modello si è evoluto. E, da metà dell’anno scorso, ha due aree di business: la vendita di auto usate da un lato e ...

Me lo togliete da qui?. Donna contro il bimbo disabile sull'autobus : "Me lo potete togliere da vicino?". Sarebbe stata questa la sortita discutibile della passeggera di un autobus che non avrebbe gradito la presenza di un ragazzino disabile, e di colore, sul mezzo pubblico. Che avesse la pelle nera, striata o a pois, che fosse semplicemente portatore di una disabilità, italiano o nordafricano, poco importa. Ciò che perlimpe di questa amara narazione è il fatto che, ancora una volta – l'ennesima – potrebbe essersi ...

Cucchi - la lettura della sentenza : condannati a 12 anni i due carabinieri autori del pestaggio. La commozione di Ilaria e della madre Rita : A dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi, nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, la Corte di Assise ha condannato i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il geometra con pugni e calci, a 12 anni per omicidio preterintenzionale. I giudici hanno assolto da questa accusa l’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco, al quale sono stati inflitti due anni e sei mesi per falso. Il ...

Centocelle : fiume di persone in piazza per seconda passeggiata autodifesa : Roma – “Combatti la paura, difendi il tuo quartiere”. Con questo slogan alcune migliaia di persone si sono radunate stasera in piazza dei Mirti per dare vita alla ‘seconda passeggiata di autodifesa’, una manifestazione che sfilera’ nel cuore del quartiere di Centocelle dove nei giorni scorsi alcuni locali, il Baraka bistrot e la Pecora elettrica, sono stati dati alle fiamme. Quattro in tutto gli episodi simili ...

Daimler - l’auto elettrica non fa tornare i conti. A?casa mille manager : Piano di risparmi da 1,4 miliardi entro il 2022. Il numero uno Ola Källenius ha spiegato che i profitti rimarranno sotto pressione per i prossimi due anni. La strategia del brand della stella a tre punte non convince gli investitori: titolo -4,5%

auto aziendali - Con la tassa un miliardo in meno per l'Erario : Aniasa prova a fare un po' di chiarezza nel tourbillon di numeri relativi all'impatto della nuova tassa sulle Auto aziendali, ribadendo che la norma, anche se mitigata, avrà un impatto depressivo sullinterno settore Automotive. Secondo l'Associazione nazionale industria dell'Autonoleggio e servizi Automobilistici, la stangata causerà un buco al fisco di circa 700 milioni di euro, ovvero la differenza tra le minori entrate previste (oltre 1 ...

Regime Forfettario - possibile usufruirne anche con contratto misto subordinato-autonomo : Un lavoratore che ha scelto di aderire al Regime Forfettario può essere contemporaneamente titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo anche con la stessa azienda. L'unico limite è che non vengano attuate dal datore di lavoro o dal lavoratore delle modifiche nei due rapporti tali che consentano un passaggio artificioso dei redditi da lavoratore dipendente in quelli da lavoratore autonomo. Questo è quanto ...

Incidente Cuneo - scontro frontale tra tre auto sulla Bovesana : un morto e quattro feriti : Incidente nella serata di ieri a Cuneo sulla Sp21 Bovesana: in seguito allo scontro frontale tra tre auto un uomo di 48 anni, Domenico Loiacono, di Robilante, è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 2 in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri dalla vetture coinvolto nello schianto.Continua a leggere

Bollo auto elettriche e ibride 2020 : agevolazioni e sconti per regione : Bollo auto elettriche e ibride 2020: agevolazioni e sconti per regione Il Bollo auto continua a essere oggetto di ricerche sul web da parte degli utenti, soprattutto quando si parla di sconti e agevolazioni. Chi è intenzionato ad acquistare un’auto nuova, si sarà sicuramente interessato alle auto elettriche e ibride: in primis perché inquinano di meno, in secondo luogo perché avranno sicuramente saputo degli sconti e delle agevolazioni che ...

Incidenti : scontro tra auto e tir su A21 - un morto : Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Un morto sull’A21 all’altezza di Manerbio, in direzione Brescia, a causa dello scontro tra un tir e un’auto, andata in fiamme. Un tratto dell’autostrada A21 Torino-Brescia è stato bloccato e sul posto è intervenuto l’elisoccorso. I medici del 118 hanno constatato il decesso del 50enne che si trovava a bordo dell’auto, morto sul colpo dopo l’esplosione che ha ...

Pietro Senaldi a Tagadà su Venezia : "Con l'autonomia ci sarebbero le risorse per salvare la città" : Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, commenta la marea che ha devastato Venezia: "L'Italia ormai è un Paese che rincorre le tragedie, il premier Giuseppe Conte non fa che rincorrere le emergenze, era a Taranto per l'Ilva ed è dovuto partire per Venezia. Almeno si è preso un gi

Modica - Peppe Lucifora è morto per asfissia : autopsia conferma ipotesi omicidio : Svolta sulla morte di Peppe Lucifora a Modica. L'autopsia conferma l'ipotesi di omicidio. morto per asfissia indotta da violenza altrui

Frontale tra due auto alla Romanina : 47enne deceduta - figlia in gravi condizioni : Roma – Incidente mortale tra due auto, questa mattina alle 7.20 in Via Eugenio Florian, incrocio con via del Ponte delle Settemiglia, in zona Romanina. Nello scontro Frontale tra due veicoli, una donna di 47 anni e’ deceduta e la figlia 14enne che era a bordo con lei si trova in codice rosso al Sandro Pertini. Sul posto per i rilievi il gruppo Tuscolano della polizia locale. L'articolo Frontale tra due auto alla Romanina: 47enne ...