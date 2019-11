Imprese | Regione Lombardia stanzia 1 mln per digitalizzare 24 aziende

Tagliavanti : Testo Unico Regione Lazio sostegno a Imprese : Roma – “Le piccoli imprese vivono di conTesto, se e’ favorevole possiamo resistere ma se nessuno ci aiuta la sconfitta e segnata. Per questo e’ importante questa legge sul commercio”. Il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, ha salutato con soddisfazione il nuovo Testo Unico del Commercio, approvato lo scorso 10 ottobre in Consiglio regionale del Lazio e presentato alle associazioni, ...

Pmi : da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a Imprese (2) : (AdnKronos) - “Cifre importanti per l'economia veneta per un impegno mantenuto, di cui sono molto orgoglioso, rispettoso delle esigenze del nostro sistema produttivo” ribadisce Marcato. “Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi della III commissione consiliare e della Giunta per la rapida approv

Pmi : da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a Imprese : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - Dopo l’approvazione all’unanimità in III Commissione, la Giunta regionale del Veneto ha dato il via libera definitivo all’accordo integrativo per l’attivazione delle garanzie di portafoglio, nell’ambito della “Sezione speciale Regione Veneto” del Fondo Centrale di Gara

Imprese - Ferro (Ice) : "Funzionari a disposizione in ogni regione e a Genova" : Genova, 22 set. (AdnKronos) "Abbiamo deciso di aprire delle presenze settimanali di funzionari Ice a disposizione delle Imprese in ogni regione per un giorno alla settimana e presto apriremo anche a Genova". Lo ha detto all'Adnkronos Carlo Ferro, presidente di Ice-Agenzia a Genova a margine della su

Imprese - Ferro (Ice) : “Funzionari a disposizione in ogni regione e a Genova” : Genova, 22 set. (AdnKronos)“Abbiamo deciso di aprire delle presenze settimanali di funzionari Ice a disposizione delle Imprese in ogni regione per un giorno alla settimana e presto apriremo anche a Genova”. Lo ha detto all’Adnkronos Carlo Ferro, presidente di Ice-Agenzia a Genova a margine della sua partecipazione al forum Genova-Hub dell’Economia del Mare, promosso nel Breitling Theatre organizzato all’interno del ...