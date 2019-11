Ilva - Arcelor Mittal comunica a governo e prefetto lo stop agli impianti di Taranto : stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal annuncia il piano di spegnimento degli altiforni : L'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha comunicato ai sindacati il piano di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva. La comunicazione è avvenuta qualche giorno dopo che la multinazionale ha depositato presso il Tribunale di Milano l'atto di citazione per il recesso dal contratto. Per il segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, la situazione sta diventando sempre più drammatica e non lascia più spazio ai tatticismi ...

Ilva - Cdm rinviato. M5S apre sullo scudo : ma solo se Arcelor tratta : Il governo italiano resta convinto che gli estremi giuridici per un ritiro di ArcelorMittal da Taranto non ci siano. Pertanto l'esecutivo continua a puntare su un accordo con l'azienda. Da...

Ilva - venerdì incontro Arcelor-sindacati. Rossi scrive all’Ue : “Riduca l’acciaio importato senza dazi e incentivi gli investimenti innovativi” : Oggi il presidio dell’indotto dell’ex Ilva davanti al ministero dello Sviluppo economico a Roma, con una rappresentanza degli enti locali. venerdì un nuovo incontro tra l’ad di ArcelorMittal Lucia Morselli e i segretari generali dei sindacati metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm. Intanto, il presidente di Federacciai Alessandro Banzato intervistato dal Corriere sembra aprire uno spiraglio sulla possibilità di una cordata italiana ...