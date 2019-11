Ilaria Cucchi | Arma Carabinieri danneggiata quasi quanto nostra famiglia

Ci sono sorelle e sorelle. E poi c'è Ilaria Cucchi : A Ilaria, da una sorellaCos’è una sorella? Cos’è un fratello? Cosa significa questo legame scontato per la retorica di un affetto che si vuole ovvio?Per la Treccani indica la relazione di chi è nato dagli stessi genitori, per la religione qualcuna dedita a un amore superiore, per chi come me è nato in un periodo in cui si parlava di “sorellanza” molto, molto altro ancora, direi un mondo.Ma, la ...

Ilaria Cucchi : “Il baciamano del carabiniere in aula? Emozionante - Arma danneggiata quasi quanto la mia famiglia” : “Il baciamano del carabiniere in aula? E’ stato un momento Emozionante, perché racchiude un po’ quello che diciamo da sempre. Da più fronti si è voluto far passare il concetto che noi fossimo in guerra con le istituzioni e con l’Arma dei Carabinieri. E invece quello sta accadendo oggi, anche nel processo sui depistaggi, dimostra che non è così. Anzi, tutt’altro. L’Arma dei Carabinieri è stata danneggiata quasi quanto la ...

Stefano Cucchi - carabinieri condannati per omicidio. La sorella Ilaria : "Che c’entra la droga? Valutiamo querela contro Salvini" : Il giorno dopo le condanne per l’omicidio di Stefano Cucchi inflitte a due carabinieri alla sbarra, la sorella Ilaria è costretta a parlare nuovamente di querele e tribunali: "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto" dice Ilaria Cucchi commentando le affermazioni del leader della Lega dopo la sentenza di condanna di quattro militari dell’Arma, due dei quali per omicidio preterintenzionale. Il ...

Ilaria Cucchi risponde a Salvini : Stefano non è morto di droga : Ilaria Cucchi: "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto". Lo dice Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, morto nel 2009

Ilaria Cucchi replica a Salvini : Stefano non morto per droga : Roma – “Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto. Stefano non e’ morto di droga. Che c’entra la droga?”. Lo dice Ilaria Cucchi a Circo Massimo su Radio Capital. “Contro questi personaggi ci siamo battuti per anni- aggiunge-. Tanti di questi personaggi sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustizia, e non escludo che il prossimo possa essere Salvini”. L'articolo Ilaria Cucchi ...

Ilaria Cucchi : «Mio fratello non è morto per la droga - valutiamo querela a Salvini» : «Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto», afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che...

Ilaria Cucchi annuncia querela a Salvini : «Stefano non è morto per droga» : «Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto», afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che...

Ilaria Cucchi : «Mio fratello non è morto per la droga - valutiamo querela a Salvini» : «Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto», afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria pronta a querelare Matteo Salvini : "Mio fratello non è morto di droga" : Il leader della Lega, commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte del ragazzo, ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male"

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria valuta querela a Salvini : «La droga non c’entra» : Il leader leghista Matteo Salvini aveva detto che rispetta la famiglia ma il caso «dimostra che la droga fa male». Lei replica: «Anch’io da madre sono contro, ma Stefano non è morto di droga»

Morte Stefano Cucchi - Ilaria : “La droga fa male? Valutiamo querela contro Matteo Salvini” : Ilaria Cucchi all'indomani della sentenza del processo bis sulla Morte del fratello Stefano, che ha visto condannati i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro condannati a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, ha dichiarato che "valuterà se querelare Matteo Salvini". Il leader della Lega, dopo la pronuncia della prima corte d'Assise di Roma, aveva detto che il caso "dimostra che la droga fa male".Continua a ...

Ilaria Cucchi valuta "una querela a Salvini" : Commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male". "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto", ribatte Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital. "Anch'io da madre sono contro la droga, ma Stefano non ...

Ilaria Cucchi valuta querela a Salvini : "Dopo la sentenza ha perso l'occasione per stare zitto" : “Che c’entra la droga? Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto”, afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia ma il caso “dimostra che la droga fa male”. ...

Cucchi - parla il padre : “È stato giusto mostrare le foto di Stefano. All’inizio non volevo”. Ilaria : “Salvini? Non escludo querela” : A poche ore dalla condanna a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale inflitta ai due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il 31enne Stefano Cucchi dopo averlo arrestato, il padre Giovanni ripercorre, in un’intervista a Repubblica, questi dieci anni di indagini e processi per arrivare a una verità sulla morte del figlio. Torna anche sulle scelte fatte dalla famiglia, come quella di ...