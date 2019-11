Il Segreto | spoiler | Maria maltrattata dall’infermiera Dori Vilches

Il Segreto - spoiler dal 17 al 22 novembre : la Montenegro vuole vendicarsi di Santacruz : Tornano le anticipazioni della soap Il segreto e riguardanti ciò che andrà in onda dal 17 al 22 novembre prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano gli spoiler, alla Villa donna Francisca sarà più che mai determinata a vendicarsi di Severo Santacruz, reo a suo dire, di aver provocato l'esplosione che ha ucciso Maria Elena e ferito gravemente Maria. La Montenegro sentenzierà la condanna a morte del suo ...

Il Segreto - spoiler 13 novembre : Elsa apprende che c'è una cura per il suo male al cuore : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di grande successo del canale del Biscione. Gli spoiler della puntata trasmessa mercoledì 13 novembre su Canale 5, rivelano che il dottor Zabaleta darà un barlume di speranza ad Elsa Laguna. Il dottore, infatti, rivelerà che esiste un'operazione che potrebbe salvarle la vita. Severo Santacruz, invece, giurerà ai suoi famigliari di essere estraneo ai tragici fatti, capitati ai giardini della ...

Il Segreto spoiler prossima settimanaal22novembre : RaimundoUlloa difende il marito di Irene : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Italia su Canale 5 dal 17 al 22 novembre ci sarà la morte della maestra Adela. Infatti, la moglie di Carmelo Leal morirà in un tragico incidente stradale mentre era in compagnia della sua amica e giornalista Irene. Nel frattempo, Antolina Ramos appena la sua nemica in amore Elsa Laguna verrà dimessa dall'ospedale metterà piede nella casa ...

Il Segreto - spoiler al 24 novembre : Adela muore - Antolina sorpresa a casa di Isaac : I nuovi appuntamenti italiani con la soap opera Il Segreto, regaleranno sicuramente emozioni al pubblico. Gli spoiler delle puntate in programmazione dal 17 al 24 novembre 2019, la maestra Adela Arellano uscirà di scena in modo definitivo ma soprattutto tragico, dopo aver avuto un incidente stradale in compagnia di Irene Campuzano. La diabolica Antolina Ramos, invece, coglierà l’occasione al volo non appena Elsa Laguna verrà dimessa ...

Il Segreto - spoiler 12 novembre : Prudencio cotto di Lola - il Castaneda operato all'occhio : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in onda martedì 12 novembre su Canale 5, rivelano che Matias Castaneda sarà operato d'urgenza all'occhio dopo il sopraggiungere di una pericolosa infezione. Severo, invece, sarà sempre più preoccupato per la deposizione di un testimone oculare dell'attentato. Infine, Prudencio Ortega troverà ...

Il Segreto - spoiler 11 novembre : Elsa dichiara a Isaac di essere gravemente malata : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra diventata in breve tempo un vero e proprio cult della televisione italiana. Gli spoiler della puntata trasmessa lunedì 11 novembre dopo Uomini e Donne, rivelano che Matias Castaneda farà una drammatica richiesta ad Isaac Guerrero a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Elsa Laguna, invece, deciderà di raccontare la verità sul suo ...

Il Segreto - spoiler iberici : Matias e Marcela di nuovo insieme : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nella puntate che andranno in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre Matias Castaneda dirà ad Alicia di non vedersi più perché ha intenzione di salvare il matrimonio con Marcela Del Molino. Infatti, i due coniugi si avvicineranno sempre di più e alla fine ritorneranno insieme per riprovarci e darsi una seconda possibilità. Dunque, le puntate della prossima settimana si ...

Il Segreto - spoiler spagnoli dall'11 al 15 novembre : Francisca non riavrà la villa : Non c'è spazio per le buone notizie per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre. La Montenegro non potrà tornare in possesso della villa come aveva sperato fin dall'inizio. Il piano messo in atto dalla Marchesa, infatti, non andrà a buon fine dato che all'ultimo momento Don Ignacio deciderà di fare un passo indietro e non trasferirsi a Bilbao. Le novità positive, invece, riguarderanno Matias e Marcela ...

Il Segreto - spoiler episodio 10 novembre : la Castaneda perde l'uso delle gambe : Continuano i colpi di scena nella soap Il segreto anche nella puntata in onda domenica 10 novembre su Canale 5, dove i fan conosceranno quali conseguenze ha avuto lo scoppio della bomba su Maria Castaneda. La giovane infatti, dopo essersi risvegliata, verrà visitata dal dottor Zabaleta, il quale capirà che la figlioccia di donna Francisca ha perso l'uso delle gambe. Anche Matias sarà in pericolo, a causa di un'infezione, mentre Severo confiderà ...

Il Segreto - spoiler al 9 novembre : la Montenegro indaga sull'esplosione : Continuano i colpi di scena nella soap iberica Il segreto che, anche nelle prossime puntate in onda l'8 e il 9 novembre, terranno con il fiato sospeso i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra. Nel pomeriggio di Canale 5 infatti, vedremo come l'attentato alla Villa avrà gravi ripercussioni su alcuni dei protagonisti. Maria Castaneda versa ancora in gravi condizioni, mentre Matias comincerà ad avere problemi all'occhio ferito. Donna ...