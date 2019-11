IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019

Anticipazioni Il SEGRETO dal 17 al 22 novembre : una condanna a morte : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Donna Francisca pronta ad agire contro Severo, Maria sempre più addolorata Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda prossima settimana, Donna Francisca non ha le prove che andrebbero a confermare la colpevolezza di Severo nell’attentato, ma sentenzia comunque la condanna a morte dell’uomo. La Montenegro chiede, a questo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 ...

Il SEGRETO anticipazioni : arriva DORI VILCHES - ecco chi è : Terribile “antagonista” in arrivo per Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza dovrà infatti interagire con DORI VILCHES (Marian Degas), un’infermiera senza scrupoli assunta da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Scopriamo dunque insieme come verrà introdotta la new entry… Il Segreto, news: Maria si trasferisce a La Havana con Fernando Se si dà uno sguardo alle anticipazioni ...

Il SEGRETO - anticipazioni 15 novembre : Francisca giura vendetta contro il Santacruz : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora guerra che vanta all'attivo più di 2000 appuntamenti. Le anticipazioni della puntata trasmessa venerdì 15 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più decisa a vendicare Maria Castaneda. La matrona, infatti, condannerà a morte Severo Santacruz, ritenuto responsabile dei fatti accaduti alla Casona. Elena Laguna, invece, ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Dopo Marchena è Lola la nuova spia di Francisca : Una inaspettata scoperta sul conto di Marchena farà sorgere in Prudencio il sospetto di essere circondato da spie... anche la sua Lola lo starà tradendo?

Anticipazioni Il SEGRETO al 1° dicembre : Fernando corrompe il medico che visita Maria : Non sono affatto buone le notizie che apprenderà Maria Castaneda nelle puntate de Il Segreto in onda dal 25 novembre al 1° dicembre. In tale periodo, infatti, la figlia di Emilia deciderà di sottoporsi ad un ulteriore consulto medico per capire se la sua paralisi alle gambe sarà definitiva. Dopo l'attentato che è costato la vita a Maria Elena, infatti, anche Maria ha dovuto fare i conti con una terribile notizia che l'ha fatta sprofondare nella ...

Volevo fare la rockstar - anticipazioni quarta puntata : il SEGRETO di Olivia : Volevo fare la rockstar: anticipazioni trame prossimi due episodi La nuova serie di RaiDue Volevo fare la rockstar è oramai arrivata al giro di boa. Mercoledì 20 novembre andrà infatti in onda la quarta puntata di questa fiction italiana che sta stupendo sempre più i telespettatori. Merito del cast e merito anche di Gorizia, città […] L'articolo Volevo fare la rockstar, anticipazioni quarta puntata: il segreto di Olivia proviene da Gossip ...

Il SEGRETO anticipazioni : Prudencio lascia Lola dopo averla smascherata : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra in onda da lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Prudencio Ortega, interpretato dall'attore Jose Milan. Scendendo nel dettaglio, il fratello di Saul riceverà un'ennesima delusione d'amore dopo la partenza di Julieta Uriarte. L'uomo, infatti, apprenderà che Lola Mendana è una complice di ...

Il SEGRETO anticipazioni : PRUDENCIO scopre la complicità tra Lola e Francisca : L’amore nascente tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo) verrà messo a dura prova nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto. Eh sì, la relazione sembrerà infatti arrivare ad un punto di non ritorno quando il bottegaio scoprirà che la donna della quale si è innamorato è una “spia” al servizio di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il Segreto, news: Lola e PRUDENCIO fanno ...

Il SEGRETO anticipazioni 14 novembre : Adela fa una colletta per pagare intervento di Elsa : Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei fans dello sceneggiato. La trama della puntata trasmessa domani, 14 novembre, dalle ore 16:10 su Canale 5, rivela che Adela Arellano convincerà il popolo di Puente Viejo ad organizzare una colletta per aiutare Elsa Laguna a pagare il suo intervento. Francisca Montenegro, invece, si opporrà alla richiesta della maestra e di Irene Campuzano di visitare Maria Castaneda, rimasta paralizzata dopo ...

Anticipazioni Il SEGRETO al 22 novembre : la Laguna usa il denaro restituito dalla Ramos : Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 22 novembre. In tale periodo, infatti, Elsa si troverà in preda ai dubbi quando Antolina le metterà a disposizione 1200 pesetas che potranno essere da lei utilizzate per pagare l'operazione al cuore. Il dilemma a questo punto sarà inevitabile: la Ramos è davvero cambiata come dice? Nelle trame settimanali tornerà a tenere banco il desiderio di ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Antolina torna per uccidere Elsa - ma la Laguna la incastra : Elsa e Isaac organizzano una messinscena per sbugiardare Antolina, che tornata in città, cerca di convincere tutti del suo cambiamento.

