Il regista Andrea Segre : “Attenti - l’acqua alta scava un solco anche nelle persone” : 43 anni, veneziano di Dolo, sta per iniziare le riprese del suo prossimo film su Venezia. Verrà girato in primavera alla Giudecca e racconterà la sconvolgente trasformazione della città

Andrea Di Stefano - regista di «The Informer» : «La mia famiglia "diversa"» : Il cappello da cowboy, il gilet scamosciato e la camicia con le maniche arrotolate tradiscono un'aria da duro, ma Andrea Di Stefano mette le mani avanti. «Mi vesto così da sempre, da quando abitavo a New York», chiarisce a margine dell'anteprima milanese di The Informer – Tre secondi per sopravvivere, il ...