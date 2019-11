Il presidente libanese riaccende le  rivolte

Fonte : internazionale

(Di venerdì 15 novembre 2019) I manifestanti criticano l’inefficienza, la logica settaria e la conseguente corruzione. Non lontano incombe l’Iran che vorrebbe mantenere l’influenza in Libano. Leggi

