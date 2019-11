Il figlio di 5 anni non vuole fare il bagno | lo chiudono in gabbia e lo uccidono con

Ittiosi Arlecchino - caso “Giovannino” : cosa si nasconde dietro la scelta di abbandonare un figlio? : Una scelta difficile quella dei genitori di Giovannino che può nascondere tante sfumature poco semplici da comprendere: Adriano Formoso, psicologo e psicoterapeuta a Milano e ricercatore che ha creato il metodo terapeutico Neuropsicofonia®, prova a spiegare il motivo. Come va analizzato il caso di Giovannino? “Giovannino è nato attraverso un’azione pensata e voluta intenzionalmente da una coppia che non ha potuto procreare spontaneamente. Ovvero ...

I genitori chiudono il figlio di 5 anni in una gabbia per gatti e lo uccidono con l'acqua bollente : «Non voleva fare il bagnetto» : Mettono il figlio dentro una gabbia per gatti e poi lo uccidono gettandogli sopra acqua bollente. Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27, sono stati condannati per aver...

Violenta il figlio di amici e lo minaccia per anni : arrestato un 58enne : Ha approfittato del rapporto di fiducia con una coppia di amici di famiglia per Violentare per anni il loro figlio minorenne. La terribile vicenda arriva da un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, un insospettabile 58enne artigiano con un'attività nella bassa reggiana, ha abusato più volte del figlio della coppia di amici. Per almeno quattro anni il ragazzo ha subito le morbose attenzioni a sfondo sessuale dell'uomo senza dire ...

Adolfo Ciammetti - 76 anni - ucciso a martellate dal figlio. Daniele confessa : “Sono stato io - ecco perché l’ho fatto” : Omicidio a Roma nel pomeriggio di martedì 12 novembre 2019. Un uomo di 76 anni, Adolfo Ciammetti, è stato trovato morto dalla figlia nel tardo pomeriggio di martedì all’interno della sua azienda di infissi in via Soriso, alla periferia della Capitale, precisamente nel quartiere Boccea. Secondo quanto riporta il Corriere.it qualche ora prima i parenti dell’uomo avevano presentato denuncia di scomparsa preoccupati perché non avevano più notizie di ...

Ittiosi lamellare - la testimonianza di una madre a Mattino 5 : “Mio figlio come Giovannino - quando è nato sembrava avvolto dal cellophane” : “Avevo fatto l’amniocentesi ed era tutto a posto, poi quando Tommy è nato ho avuto una sorpresa, sembrava avvolto dal cellophane“. A raccontarlo è Chiara Bertoncelli, una mamma che ha parlato in diretta a Mattino Cinque su Canale 5 della malattia di suo figlio, nato affetto da Ittiosi lamellare, una forma meno grave dell’Ittiosi arlecchino che ha colpito il piccolo Giovannino – il bimbo abbandonato in ospedale a Torino ...

Ida Platano prima di Uomini e Donne : quanti anni aveva quando ha sposato il papà di suo figlio : Dopo Gemma Galgani, Ida Platano è sicuramente la dama del trono over di Uomini e Donne più seguita. E amata. A settembre è tornata nel parterre per incontrare l’anima gemella e, da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate, l’ha trovata. Sempre lui, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto con cui ha avuto una lunga e difficile storia d’amore. A maggio scorso sembrava tutto finito. Ida si era detta sicura di voler voltare definitivamente ...

Richard Gere papà a 70 anni : la moglie incinta a nove mesi dal loro primo figlio : Per l'attore si tratterebbe del terzo figlio, il secondo nato dall'amore per la moglie 36enne Alejandra Silva che a febbraio...

Alessandria - uno dei tre pompieri morti era figlio di un vigile del fuoco : Antonio aveva solo 30 anni : Uno dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione della cascina a Quargnento, nell'Alessandrino, era figlio di un vigile del fuoco. Antonio Candido aveva solo 30 anni, originario di Reggio...

Mamma picchia il figlio di 2 anni a morte : «Il suo corpicino era irriconoscibile» : Ha picchiato il figlio così tanto che il suo cadavere era irriconoscibile. Julia Tomlin, 34 anni, è stata accusata dell’omicidio del piccolo Noah Tomlin che stato trovato in un sito industriale vicino alla sua casa a Buckrow Beach, in Virginia, lo scorso giugno. Il bambino, di appena 2 anni, è stato barbaramente picchiato, al punto che al momento del ritrovamento il suo corpicino era irriconoscibile. Gli esperti sono stati in grado di ...

Attentato alla Sinagoga di Roma nel 1982 : "Le bombe e l'odio uccisero mio figlio di 2 anni" : Era sabato 9 ottobre 1982, erano 11.55 di mattina, un commando terroristico palestinese attaccava la Sinagoga centrale di Roma, lanciando bombe a mano e sparando raffiche di mitra sui presenti. Il piccolo Stefano Gaj Tachè, di soli due anni, veniva ucciso. I feriti erano stati 37, molti dei quali gravi. Oggi la signora Daniela, madre della piccola vittima, si racconta al Corriere della Sera, ripercorrendo quei tragici ...