Il cervo topo avvistato in Vietnam dopo 30 anni

(Di venerdì 15 novembre 2019) Non è estinto il piccolodel. Per la prima volta30dall'ultimo avvistamento è stato filmato da una telecamera nella foresta una specie di tragulo che si credeva estinta. I Tragulidi sono una famiglia di ungulati erbivori di piccole dimensioni, ne esistono appena una decina di specie anche se i fossili indicano che in tempi remoti erano molte di più. Il tragulo dal dorso argentato (Tragulus versicolor), detto ancheper le ridotte dimensioni, è stato ripreso nella giungla del. L'importante ritrovamento è stato sottolineato dal rapporto pubblicato su Nature Ecology & Evolution dai ricercatori An Nguyen, primo firmatario della ricerca, Tran, V.B., Hoang, D.M. e altri, che rileva come in un'era di estinzione di massa di molte specie viventi la «sopravvivenza di specie perdute fornisce una rara ...

