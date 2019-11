Il Cardellino il film con Nicole Kidman dal 6 dicembre in esclusiva in pay per view

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 15 novembre 2019) IlIlsalta l’uscita nelle sale e arriva direttamente a noleggio digitale dal prossimo 6. Ilè tratto dal romanzo di Donna Tartt (vincitrice del premio Pulitzer del 2014, apparso per 30 settimane di seguito sulla lista dei libri più venduti del The New York Times), con nel cast, Ansel Elgort, Sarah Paulson e Finn Wolfhard. Prodotto da Warner Bros e Amazon Studios, Ilè distribuito in Italia da Warner Bros. Home Entertainment indigitale per l’acquisto e il noleggio dal 6sulle seguenti piattaforme: Apple TV App, Itunes, Google Play, Youtube, Infinity, Sky Primafila, Chili, Rakuten TV, TIMvision, Playstation Store e Microsoft&TV. Diretto dal regista vincitore del premio BAFTA John Crowley (Brooklyn), ilvede un cast multi-generazionale guidato da Ansel Elgort (Baby Driver) nel ruolo di Theo ...

