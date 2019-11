Il 4 dicembre ArcelorMittal chiude lo stabilimento di Taranto Sindacati | “Situazione

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sarà completata entro il 4prossimo la retrocessione dei rami d'azienda di. Lo confermain una lettera che ha come oggetto la "sospensione dell'esercizio dellosiderurgico operato dae la parziale sospensione dell'esercizio della centrale elettrica operata daItaly Energy".Nella missiva, inviata, tra gli altri al ministero dell'Interno, Ambiente, Regione Puglia e Prefettura e Comune di, si comunica che "saranno avviate le attività finalizzate all'ordinate e graduale sospensione dell'esercizio dellosiderurgico dioperate con modalità atte a preservare la integrità degli impianti in pendenza della retrocessione dei rami d'azienda". "conferma che esaurito il percorso previsto dall'art.47 il 3, dal giorno successivo, quindi il quattro del mese, non sara' lei a ...

Agenzia_Ansa : #ArcelorMittal, Procura Milano apre un fascicolo Fim: 'Azienda comunica che 4 dicembre va via' #ANSA - ilfogliettone : Il 4 dicembre ArcelorMittal chiude stabilimento di Taranto. Sindacati: 'Situazione ancor più drammatica' -… - Trmtv : ArcelorMittal, Bentivoglio: “Dal 4 dicembre Am via, tempo scade e il Governo permane in stato confusionale” -