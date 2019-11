Huawei rassicura gli utenti in vista di una nuova proroga alla sospensione del ban USA

Huawei e ZTE sentite in Parlamento sulla sicurezza cibernetica si difendono e rassicurano : Il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, ha deciso di commentare le recenti esternazioni del Segretario di Stato americano Mike Pompeo sul 5G L'articolo Huawei e ZTE sentite in Parlamento sulla sicurezza cibernetica si difendono e rassicurano proviene da TuttoAndroid.

Quanto vale la pena comprare i Huawei Mate 30 senza i servizi Google? Rassicurazioni e dubbi : Conviene comprare i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro una volta che arriveranno in Italia? I due smartphone sono stati lanciati nella giornata di ieri e le loro schede tecniche non possono che essere considerate degne di nota. C'è, tuttavia, un grosso neo che li caratterizza, ossia la mancata licenza dei Google Mobile Services (GMS). Cosa significa esattamente e quali sono le effettive conseguenze per questa mancanza? Da chiarire fin da subito è ...