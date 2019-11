Huawei pensa agli sportivi | con Watch GT 2 c’è in regalo l’esperienza Fitness Virgin

Huawei pronta a concedere la sua tecnologia 5G in licenza ad un’azienda USA e intanto pensa al 6G : Ren Zhengfei, il fondatore di Huawei , ha dichiarato che sarebbe disposto a concedere in licenza la sua tecnologia 5G anche ad una società americana L'articolo Huawei pronta a concedere la sua tecnologia 5G in licenza ad un’azienda USA e intanto pensa al 6G proviene da TuttoAndroid.

Huawei senza i Google Play Services : la soluzione pensata dai cinesi : Sappiamo che i Huawei Mate 30 sono stati ufficializzati al netto dei Google Play Services, per la mancata licenza maturata nel corso dei mesi passati (in questo articolo vi abbiamo spiegato se conviene o meno acquistarli a certe condizioni). Come verranno sostituiti? Ci penseranno i Huawei Mobile Services. Pur restando in attesa di comprendere come evolverà la situazione per quanto riguarda il ban USA, il produttore cinese, per non restare ...