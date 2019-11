“Hai bevuto?” Taylor Mega | spunta il fuorionda | cosa ha fatto prima della diretta da

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019), ancora lei. La bella influencer di Udine, che nei giorni scorsi hamolto parlare di sé per il sospetto che fosse alticcia a Live – Non è la D’Urso ora viene ‘incastrata’ da Striscia la Notizia. Nell’ultima puntata andata in onda del tg satirico di Antonio Ricci, infatti, sono stati mostrati deiche provano comesi sia fatta qualche drinkdi andare in. L’altra sera laè stata una delle protagoniste di Live – Non è la D’Urso e, in collegamento con Barbara D’Urso da Sharm El Sheikh, dove si trovava per una vacanza, la 26enne è intervenuta sull’argomento giovani ricchi. Durante il suo intervento,non ha esitato a scontrarsi con la nemica di sempre, Camilla Lucchi, salvo poi finire nel mirino di Carmelita e degli altri ospiti presenti in studio che hanno notato come le sue risposte fossero un po’ “sconnesse”., ti sei ...

michelechiscusa : @Johnny__Love @EliMenopausa @maggese79 Qui dicono che ieri sera hai bevuto e se fosse vero, ciao - SolaconZain_ : @alifealone_ Si vede che hai bevuto ?????? - Giulio19951 : @matteosalvinimi @BorgonzoniPres @neniambulance @nonoambulance Si richiede pronto intervento causa coma etilico. S… -