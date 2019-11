Haether Parisi - clamoroso ritorno in tv : roba da "Cicale" allo stomaco - sfida finale al Lorella Cuccarini : Haether Parisi torna in tv. La notizia della sua ospitata al Live non è la d’Urso, annunciata con un video dalla conduttrice su Instagram, spiazza tutti. roba da “Cicale” allo stomaco! La presenza di Haether in tv è un vero asso nella manica per il programma show della d’Urso, che vede come capo pro