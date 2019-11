Gruppo Volkswagen - Alzati i target e gli investimenti per le elettriche

Gruppo Volkswagen studia come ottimizzare il traffico con i computer quantistici : Lisbona scelta per ospitare il primo progetto pilota al mondo per l’ottimizzazione del traffico con un computer quantistico...

Gruppo Volkswagen - Sotto una Tiguan l'elettrica della Skoda : Questo mulotipo del Gruppo Volkswagen potrebbe nascondere la meccanica della prima elettrica su piattaforma Meb del marchio Skoda. Secondo le informazioni in nostro possesso, il prototipo con le sembianze di una Volkswagen Tiguan è stato realizzato con l'unico scopo di collaudare la meccanica e i componenti elettronici dedicati al veicolo del marchio ceco, che dovrebbe debuttare sul mercato entro il 2021.Suv a batteria. Prototipi simili sono già ...

Gruppo Volkswagen - Allo studio la cessione o la quotazione della Lamborghini : Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando diverse opzioni per il futuro della Lamborghini, tra cui la vendita e la quotazione in borsa. Lindiscrezione stata lanciata dall'agenzia americana Bloomberg, secondo cui sarebbero stati perfino avviati i preparativi per separare la Casa del Toro e creare, verso la fine dell'anno, un'entità legale autonoma.Nessun commento. Per ora, da Wolfsburg non sono arrivate reazioni. Tuttavia, non mancano indizi sulla ...

Gruppo Volkswagen - Le nuove Passat e Superb saranno prodotte in Turchia : Il Gruppo Volkswagen avrebbe deciso dove localizzare il suo nuovo impianto multi-brand. Secondo un documento interno raccolto da Automotive News Europe, la fabbrica sarà realizzata in Turchia e sarà destinata alla produzione delle nuove Volkswagen Passat e Skoda Superb.Sito vicino a Izmir. Lo stabilimento sarà realizzato a Manisa, a quaranta chilometri da Izmir (l'antica Smirne), avrà una capacità produttiva annuale di 300.000 veicoli e fornirà ...