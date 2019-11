Grave malore per Leiji Matsumoto | il papà di Capitan Harlock

Catherine Deneuve ricoverata dopo malore - sarebbe Grave : Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi dopo un malore nella notte tra ieri e oggi: è quanto rivela Le Parisien. Secondo il giornale francese, l'attrice di 76 anni sarebbe in "condizioni gravi", da non sottovalutare, e necessita di esami approfonditi. Fonti a lei vicine citate da BFM-TV, parlano di una "botta di stanchezza" dovuta all'agenda molto fitta. L'icona del cinema francese è impegnata, dal mese scorso, sul set dell'ultimo film ...

Malore per Giorgio Tirabassi in Abruzzo - è Grave : Malore per Giorgio Tirabassi, l'attore e' grave nell'ospedale di Avezzano. Ne da' notizia l'edizione online del quotidiano abruzzese 'il Centro', spiegando che Tirabassi, ora in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano per un probabile infarto, si trovava a Civitella Alfedena per la presentazione del suo nuovo film. Secondo quanto riferito, l'attore romano, 59 anni, e' stato soccorso da alcuni medici presenti in sala e poi trasportato d'urgenza ...

Trieste - malore per Salvini : ricoverato in ospedale. “Accertamenti - non è niente di Grave” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ronchi, l’ex ministro dell’Interno è stato portato all’ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia), dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del ...