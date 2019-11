Gossip UeD | Gianni Sperti dopo la scelta di Zarino | “Vi fate i film”

News UeD - Nilufar Addati e Giordano insieme : il Gossip spiazza : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Uomini e Donne sorpresi a cena insieme : c’è del feeling? Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno formato una delle coppie più amate dal pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne. Tuttavia i due, dopo un anno di relazione, hanno deciso di lasciarsi definitivamente per via delle tante incompatibilità caratteriali. E ovviamente la loro separazione ha gettato nella disperazione più totale i loro ...

Andrea Damante e Nicole Mazzocato. Il Gossip sugli ex UeD è pazzesco e lei ‘racconta’ tutto : Negli ultimi giorni era circolata la notizia che Andrea Damante si stesse vedendo con una ragazza di nome Chiara, ma non è mai stato confermato se si trattasse di semplice amicizia o di vera e propria frequentazione. In molti avevano notato che la donna assomigliasse non poco all’ex fidanzata Giulia De Lellis. Ma ora è tempo di nuove conoscenze per lui. Nelle scorse ore l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ è stato avvistato con un’altra ex ...