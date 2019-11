Google Stadia | ecco i dettagli sulla compatibilità con i controller PlayStation | Xbox e

"La più grande preoccupazione con Google Stadia è che potrebbe non esistere" afferma la sviluppatrice di Kine : Google Stadia sta per arrivare sul mercato e durante il PAX West, alcuni sviluppatori si sono riuniti per parlare del potenziale di questo servizio. Tra questi vi è Gwen Frey, la creatrice del puzzle Kine che sarà tra i titoli presenti in Stadia.Frey è abbastanza ottimista sulla tecnologia di Stadia: nell'intervista ha parlato del potenziale della connettività in streaming, dichiarando come le innovazioni di questo servizio potrebbero avere un ...

Per acquistare giochi su Google Stadia dovrete utilizzare uno smartphone : Questa mattina vi abbiamo riportato tutte le caratteristiche che non saranno disponibili al lancio di Google Stadia, la piattaforma che si preannuncia rivoluzionaria che, però, mancherà di alcune importanti feature all'uscita.Dopo la carrellata di caratteristiche assenti, ecco arrivare un'altra limitazione non da poco.A quanto pare, inizialmente, per procedere al set up e all'acquisto di giochi per Stadia dovrete necessariamente utilizzare il ...

Google Stadia : come si comprano i giochi in streaming? Big G fa chiarezza : Solo pochi giorni separano Google Stadia dal suo grande debutto. La piattaforma dedicata al game streaming creata dal colosso delle ricerche online sarà infatti disponibile dal prossimo 19 novembre per tutti gli acquirenti della Founder's Edition e Premiere Edition - proposte a 129 euro -, permettendo di giocare su quasi tutti i dispositivi dotati di un schermo in alta definizione e di una connessione di rete. Sfruttando così le bellezze ...

Tutto ciò che dovete sapere su Google Stadia a pochi giorni dal debutto : Nel corso di un AMA (Ask Me Anything) il team di Google Stadia fornisce maggiori dettagli sulla piattaforma a pochi giorni dal suo debutto. L'articolo Tutto ciò che dovete sapere su Google Stadia a pochi giorni dal debutto proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : ecco tutto quello che non sarà disponibile al lancio del servizio : Prima del lancio di Stadia la prossima settimana, i rappresentanti di Google hanno tenuto un AMA su Reddit su cosa includerà esattamente il servizio streaming di videogiochi all'inizio. La risposta è non molto.L'intero thread ha ricordato che gran parte di Stadia rimane tanta teoria, come sembrava durante la sua rivelazione alla conferenza stampa della GDC 2019 di Google. Inoltre, molte delle sue funzionalità dovrebbero arrivare l'anno prossimo, ...

Google Stadia rappresenta "il meglio di PC e console" : Google Stadia è quasi qui, il lancio è previsto per il 19 novembre. In vista di questo debutto, GamesRadar è riuscito a intervistare alcuni sviluppatori i cui titoli faranno parte della lineup di lancio che, come saprete, conterà 12 giochi.Uno di questi è Gwen Frey, lo sviluppatore indipendente dietro Kine, che si è trovato nella posizione invidiabile di ricevere finanziamenti sia da Google Stadia che da Epic Games Store. Ora, discutendo di ...

Google Stadia - ecco i 12 giochi disponibili al lancio : c’è anche Red Dead Redemption 2 : (Foto: Google) L’attesissimo servizio di videogame in streaming Google Stadia debutterà ufficialmente il prossimo 19 novembre anche in Italia e porterà in dote 12 giochi, da Red Dead Redemption 2 a Assassin’s Creed Odyssey. Una selezione piuttosto limitata, che però è destinata a salire in modo costante col passare dei mesi. Google Stadia aprirà dunque i battenti mettendo sul piatto appena una dozzina di titoli. L’elenco completo ...

GRID : la versione per Google Stadia avrà una modalità con 40 macchine in pista : GRID è già disponibile sulle attuali piattaforme da qualche settimana, tuttavia come ben sapete, il racing di Codemasters sarà disponibile anche su Google Stadia. Durante una recente intervista, Mark Green (Development Director) ha parlato delle funzionalità esclusive che presenterà la versione Stadia:"Sviluppare su un qualunque nuovo hardware è sia eccitante che interessante. Una delle funzionalità esclusive della versione Stadia è una modalità ...

Google Stadia : al lancio disponibili 12 titoli non proprio nuovissimi : A una settimana dal lancio di Google Stadia, nuova piattaforma di giochi in streaming, sono noti i 12 titoli disponibili dal primo momento. Secondo la società di Mountain View il futuro dei giochi è un futuro in cui non sono necessarie costose console o aggiornamenti regolari del PC per rimanere (Continua a leggere)L'articolo Google Stadia: al lancio disponibili 12 titoli non proprio nuovissimi è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Google svela i 12 giochi disponibili al lancio di Stadia : Il servizio streaming di Google, Stadia, è quasi arrivato e in vista del suo lancio di martedì 19 novembre, la società ha rivelato l'intera line-up di titoli che saranno disponibili da subito.Un totale di 12 giochi saranno disponibili per l'acquisto su Stadia dal primo giorno. Troveremo Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Mortal Kombat 11 e la trilogia reboot Tomb Raider di Crystal Dynamics - Tomb Raider, Rise of the Tomb ...

Google Stadia a un passo dall’uscita : tutti i giochi disponibili al lancio : Google Stadia ha un obiettivo estremamente ambizioso, palesato dai suoi creatori fin dal suo annuncio. Quello di rivoluzionare, almeno in parte, il mondo del gaming, permettendo ad appassionati e semplici curiosi di poter giocare a tantissimi titoli diversi utilizzando lo streaming e la tecnologia cloud. Questo significa che sarà possibile godersi sessioni di gameplay su ogni dispositivo dotato di uno schermo in alta definizione e di una ...

Un teardown ci svela dettagli sul funzionamento di Google Stadia : In attesa dell'esordio ufficiale di Google Stadia, il codice della sua applicazione ci fornisce qualche interessante anticipazione sul suo funzionamento L'articolo Un teardown ci svela dettagli sul funzionamento di Google Stadia proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : l'app è già uscita nel Play Store : L'attesissimo servizio di gaming in streaming di Google è in dirittura d'arrivo, tanto che l'app per Android di Google Stadia è già disponibile nel Google Play Store.Come possiamo vedere, infatti, l'applicazione è già scaricabile da ora sia su terminali Android che iOS. Mancano meno di due settimane al lancio di Google Stadia, in particolare il servizio sarà reso disponibile a partire dal 19 novembre. Via app potremo comprare giochi, gestire il ...

Iniziate a scaldare i motori - l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store : L'applicazione di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store in attesa che il servizio diventi disponibile il 19 novembre L'articolo Iniziate a scaldare i motori, l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store proviene da TuttoAndroid.